Juan Carlos Rojas: ‘Jeaustin Campos y Christian Bolaños cometieron un error’

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, se refirió al juego cruzado que días atrás tuvieron Jeaustin Campos, técnico del equipo y Christian Bolaños en las diferentes redes sociales.

Rojas fue claro que es una situación que no se debe dar en ningún integrante de Saprissa y así se lo hizo ver a Campos y a Bolaños.

“Eso me parece fatal, los temas se deben hablar a lo interno y no creo que sea una buena práctica, sea quién sea, que use las redes sociales para eso.

Creo que Jeaustin y Christian saben que cometieron un error y me parece que están de acuerdo en que lo cometieron”, dijo Juan Carlos Rojas.

Para el jerarca incurrir en este tipo de prácticas, recurrir a las redes sociales para tratar un tema es hacer una novela.

“Eso provoca que se convierta en una novela de las puertas para afuera,sé que la afición le tiene un gran aprecio a Christian (Bolaños), es un ídolo acá y cuando hay un tema alrededor de un ídolo eso se magnifica”.

Pese a que un sector de la afición se pregunta por qué Bolaños no juega, Rojas afirmó que respalda las decisiones deportivas de Jeaustin Campos.

“Yo y la institución respaldamos totalmente las decisiones de Jeaustin y toda el área deportiva y cualquier jugador aquí debe estar esforzándose para estar en los 18 y luego entre los 11 titulares”.

Juan Carlos Rojas, presidente de Saprissa, le dio la bienvenida oficial al portero Esteban Alvarado. (José Cordero)

¿Cómo analiza la llegada de Esteban Alvarado?

Es un gusto traer a Esteban Alvarado a su casa, adonde todo inició. Yo creo que muestra el gran trabajo que hace la gerencia deportiva para cumplir los objetivos del club. Le doy la más cordial bienvenida y esto es una muestra más de la convicción y compromiso que tenemos de traer jugadores que nos ayuden a cumplir los objetivos y llenar a la afición de orgullo.

¿Cómo queda situación de los cuatro guardametas?

Tenemos un departamento de porteros de muchísima calidad y es un buen problema que va a tener la dirección técnica de definir cuál es el orden y quién juega. Claramente tenemos el mejor departamento de porteros del país.

¿Qué va a pasar con Aarón Cruz?

Aarón tiene contrato y lo finaliza en la conclusión de este torneo. No renovó y hace un par de semanas empezamos a ver la opción de traer a Esteban. Eso era a partir de medio año, cuando ya saliera del club, pero luego se tomó la decisión de acelerar esto. Se habló con Aarón de que se fuera a otro club y al final no se llegó a ningún acuerdo. Él continúa siendo jugador de Saprissa de aquí a mayo.

¿Por qué no se dio un finiquito con Aarón Cruz para que se fuera antes de mayo. El le pidió a Saprissa que le paguen lo que le resta de contrato?

Yo no voy a entrar en detalles de por qué sí y por qué no se llegó al acuerdo, no había obligación de las dos partes para hacerlo. Se trató de pronto que era lo más conveniente que Aarón saliera antes de mayo, máxime porque la realidad es bastante difícil que juegue. Queriamos lo mejor para el y no tenemos ningún tipo de reproche, pero cada quien toma sus decisiones.

¿Por qué no han acpetado ofertas por Álvaro Zamora?

Ha habido mucho interés, Álvaro tiene mucho futuro, tiene 20 años, un Mundial. Se ha ganado la titularidad a base de talento y esfuerzo. Necesitamos que la oferta sea buena para todos. No hemos visto una estructura que sea la correcta, pero a como va la cosa esperamos que sea pronto.

¿No están abiertos a prestar a Álvaro Zamora?

Yo dije es difícil aceptar un préstamo, pero no estariamos totalmente cerrados, depende del club y la liga, así como las condiciones del préstamo, puede ser una opción, pero es más difícil.