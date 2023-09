Saprissa será anfitrión de Daniel Colindres y Marvin Angulo, dos supercampeones

Daniel Colindres y Marvin Angulo suman en conjunto 18 cetros ganados con la misma camisa, la del Saprissa. El primero celebró ocho campeonatos y el segundo 10.

Ante esto, su regreso al estadio Ricardo Saprissa no puede pasar por desapercibido, sobre todo teniendo en cuenta que ambos llegarán como rivales del Monstruo. Este sábado a las 8 p. m. Liberia, nuevo club de los dos, visitará la casa morada.

Colindres en la presente temporada suma dos anotaciones, mientras que Marvin tiene tres, incluido su histórico gol 100, el cual le marcó a Alajuelense, en el Morera Soto.

De hecho, ese día en el que Angulo se robó el protagonismo en el estadio manudo se comenzó a calentar su regreso a la Cueva, porque dio unas declaraciones en las que confesó su descontento por la forma en que salió de Saprissa.

“Es un gol muy especial por todo lo que había pasado antes en Saprissa, porque no me dieron la oportunidad, porque no me valoraron. Estoy muy contento porque todo ese tiempo que estuve en Saprissa sin jugar, trabajé en el gimnasio, hice extras, siempre estuve preparado. Sabía que iba a venir una oportunidad como esta y tenía que estar preparado”, afirmó.

En el caso de Colindres, él volvió al fútbol nacional luego de un segundo paso por el balompié de Bangladés, sin embargo siempre ha sido identificado como jugador morado, al punto que Carlos Watson lo nombró capitán del club en 2018.

Los dos jugadores no fueron titulares en el partido que tuvo el Municipal Liberia ante Alajuelense, a mitad de semana, por los cuartos de final del Torneo de Copa. Con este antecedente, todo hace indicar que formarán parte de la oncena que jugará en Tibás.

La idea de Liberia cuando los dos llegaron era meterle a su planilla una dosis de experiencia, sobre todo pensando en estos duelos.

“Siempre es importante contar con jugadores que manejan el escenario, que saben de la personalidad que hay que tener en esos escenarios. Tenemos tranquilidad de que el equipo puede jugar fútbol en cualquier escenario”, afirmó Mínor Díaz, entrenador liberiano.

“Nosotros esperamos que el equipo refleje un fútbol vistoso, nosotros intentaremos buscar los puntos necesarios”, agregó.

Por su parte, Felipe Euse, gerente general del plantel, indicó: “Ellos saben lo que es competir ahí, sin duda transmitirán confianza al resto del plantel para dar ese plus de calidad necesario para rendir en esos juegos”, finalizó.

En la clasificación, el plantel aurinegro ha sido una de las revelaciones del campeonato. Pese a ser el club que viene de la Liga de Ascenso está peleando por meterse a zona de clasificación.

Los liberianos están en la quinta posición con 12 puntos, mismos que tiene el Herediano, equipo que está en el cuarto puesto. En la última jornada, los guanacastecos dieron un fuerte golpe en la mesa al vencer 2-1 al Cartaginés.