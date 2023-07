Marvin Angulo recordó en su gol 100 que Saprissa no lo valoró

Marvin Angulo entró al club de los 100 goles en el fútbol nacional con la anotación que le hizo a Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto, en la segunda fecha del Torneo de Apertura 2023. El mediocampista, que ahora suda la camiseta de Liberia, se acordó de Saprissa al conseguirlo.

“Es un gol muy especial por todo lo que había pasado antes en Saprissa, porque no me dieron la oportunidad, porque no me valoraron. Estoy muy contento porque todo ese tiempo que estuve en Saprissa sin jugar, trabajé en el gimnasio, hice extras, siempre estuve preparado. Sabía que iba a venir una oportunidad como esta y tenía que estar preparado”, afirmó Marvin Angulo.

Dichas palabras llevaban implícitas la alegría por lograr una meta que se había trazado; también tenían tintes de un reclamo directo a la ‘S’ por cómo fue el cierre de su ciclo ahí.

Marvin Angulo anotó su gol 100 en Primera División y lo hizo jugando con Liberia, contra Alajuelense. (Unafut)

Sin embargo, también es cierto que ya no estaba en los planes de los morados. Su salida pudo darse desde inicios de año, cuando San Carlos estaba muy interesado en él, pero el mediocampista decidió quedarse ese torneo más con Saprissa, hasta que se acabara su contrato.

“Estoy contento por el gol, el gol 100, no es un gol cualquiera, un gol al que no muchos llegan a esa cifra, y muy contento por celebrarlo en este estadio. Gracias a Dios se dio, contento de poderlo hacer y a buscar más goles”, añadió.

Tampoco quería referirse más a lo que fue su salida de Saprissa. Ahora solamente pretende hacer lo que le gusta en la cancha, con esta oportunidad que le da el Municipal Liberia de sentirse futbolista de nuevo, jugando.

Marvin Angulo marcó su primer gol con Liberia, que a la postre fue su anotación 100 en la máxima categoría. (Unafut)

“Ya pasó, ya no vale la pena hablar. Ahora estoy en Liberia, muy contento, con dos años de contrato. Estoy tranquilo en Liberia, donde entreno, hago extras, los compañeros se comportan bien y lo importante es eso y poder ayudarlos a seguir creciendo”.

Marvin Angulo tiene un rol importante en el equipo de Minor Díaz y él sabía que eso pasaría apenas tuviera de nuevo la posibilidad de jugar.

Sabía que su carrera no estaba acabada y que será él quien diga hasta cuándo llegará el momento del adiós. En el partido entre Alajuelense y Liberia, él marcó diferencia.

“Es que un año sin jugar, tener uno o dos partidos por año, creo que es difícil. El martes demostré y contra la Liga demostré que, a pesar del tiempo que estuve sin jugar, me he mantenido a la altura. Creo que eso es de valorarlo.

“Agradecido igual con el cuerpo técnico que me da esa confianza, me valora y vamos por más. Quiero hablar en la cancha, no aquí (en micrófonos). Demostramos que lo que pasó el martes fue un traspié y estamos haciendo un buen trabajo, vamos poco a poco”.

Seguía pensando en que su gol 100 tiene un matiz especial, porque es un volante, no un delantero.

“Me siento muy contento y quiero seguir anotando, haciendo bastantes goles con Liberia y seguir disfrutando del fútbol”.

En ese juego en particular, tanto él como Michael Barrantes literalmente le metieron un gol a quienes cuestionan su edad.

Marvin Angulo apuntó que Alajuelense gana muchísimo con la llegada de Barrantes, por las características que tiene.

“Es una buena contratación, eligieron bien y ahí está demostrando. Demostró que cuando entró cambió un poco al equipo, nos hizo sufrir más, hizo gol. Independientemente de la edad, mientras que rinda en la cancha, siempre va a hacerlo bien”, opinó Angulo.

Después de ese juego, Michael Barrantes también emitió un criterio sobre lo que fue la actuación de ellos dos en ese partido que acabó con un empate 3 a 3.

“Lo que me dice es que tenemos ganas de jugar todavía, independientemente de la edad. Creo que no está de más que yo lo diga, porque todos sabemos de la calidad de Marvin, como persona, como jugador y lo demuestra. Eso es, que tenemos ganas, que tenemos hambre, mucho deseo de aportarle al fútbol en realidad y felicitarlo porque hizo un gran partido”, destacó Michael Barrantes.