Saprissa presentó a un nuevo Monstruo mucho más tecnológico

Saprissa tiene un nuevo Monstruo. La icónica mascota de los morados cambió su imagen y en el club la presentaron como la más tecnológica de la región.

Bajo el lema “El Monstruo está más vivo que nunca”, los dirigentes tibaseños anunciaron la transformación de este emblemático personaje, símbolo para seguidores de todas las edades del equipo.

¿Qué tan diferente es el nuevo Monstruo?

Según explicó Gustavo Chinchilla, gerente general del Saprissa, este proyecto de renovación venía siendo considerado desde antes de la pandemia y finalmente se materializó. Para llevar a cabo esta modificación, se contrató a una empresa española con la premisa de respetar la esencia y la historia del Monstruo.

“Desde el punto de vista tecnológico, es la mascota más avanzada de la región, ya que cuenta con animatrónicos (un sistema hidráulico con robots) que permiten al operador mover las orejas y los ojos con sus manos”, señaló Chinchilla.

La nueva mascota de Saprissa mantiene el diseño tradicional. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

El gerente agregó: “Esta mejora fue una decisión para modernizar, ya que teníamos la misma mascota durante ocho o nueve años. La anterior, si no me equivoco, la presentamos antes de un clásico y nos trajo suerte. Personalmente, me gustó mucho y, aunque en términos de diseño es similar, hemos mejorado su aspecto”.

Los tibaseños han popularizado en el país las carreras de mascotas como parte del entretenimiento en el estadio. Según el dirigente, varios patrocinadores han desarrollado sus propias mascotas para participar en estas actividades.