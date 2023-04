San Carlos lanza seductora oferta para Esteban Alvarado y Kendall Waston

La Asociación Deportiva San Carlos entró con fuerza en el mercado de piernas. Los norteños buscan cerrar cuanto antes dos bombazos que nadie esperaba: Esteban Alvarado y Kendall Waston.

De hecho, el director general norteño, Luis Carlos Chacón, aceptó en entrevista con La Nación que Esteban estuvo hace unos días en las tierras sancarleñas, donde le presentaron el proyecto y le hicieron la propuesta formal para que firme con la institución para el próximo semestre.

Pero las negociaciones no solo son con el guardavallas mundialista de Costa Rica en Qatar 2022, sino también con el que muchos consideran el mejor jugador del Saprissa en la actualidad, Kendall Waston.

Chacón señaló que sí hay un acercamiento con el futbolista morado y la otra semana tiene una reunión pactada con Kendall y su familia en San Carlos para de esta forma presentarle oficialmente la oferta.

“Esteban tiene una propuesta concreta y formal, con un proyecto muy bien “mixeado” para que él pueda vivir de forma tranquila acá. Por lo que lo siento muy cercano a llegar al club”, aseguró el dirigente.

Respecto a Waston, el jerarca declaró que aunque no han hablado de números, ellos tienen una ventaja en la propuesta que hacen y es que les dan opciones de desarrollo a los jugadores más allá de lo propuesto en el terreno de juego.

“Nosotros no estamos sacando la billetera, lo que estamos es ofreciendo un proyecto de vida a las personas. Por ejemplo, yo a Esteban y a Kendall les dije: ¿Qué quieren hacer después del fútbol? Y ahí es donde les vamos a dar todas las oportunidades para desarrollarse”, sentenció.

Este tipo de negociación no es nueva para Luis Carlos Chacón debido a que fue la que propuso cuando llevó a Álvaro Saborío, quien ahora se desarrolla como ganadero.

“La ecuación no cambia, porque no están puestos los contratos con billetera en la mesa. Lo que nosotros estamos ofreciendo son proyectos de vida. Si ellos vienen, pues acá les vamos a ayudar a crecer empresarialmente. Los jugadores deben comprender que la vida no se acaba a los 35 años”, agregó.

Esteban Alvarado termina contrato con Saprissa al finalizar este torneo, por lo que puede negociar con el equipo que guste, mientras que Kendall Waston finaliza en diciembre venidero y a partir de junio puede firmar con el plantel que desee para el 2024.