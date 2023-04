Kendall Waston aclaró si Alajuelense busca contratarlo

A Kendall Waston se le vinculó con la MLS y recientemente se empezó a leer, sobre todo en redes sociales, que Alajuelense desea contratarlo.

La atención en lo que pueda pasar con el futuro del defensa es porque termina contrato con Saprissa en diciembre y no ha renovado.

Si se han dado las conversación entre el representante de Waston y Saprissa, propuestas van y vienen, pero de momento no hay renovación, incluso el propio jugador aceptó que no solo está anuente a escuchar lo que ofrece Saprissa.

“Yo nunca le he cerrado las puertas a ningún club porque soy un profesional y cada jugador siempre va a querer que lo valoren. He sido consciente de muchas cosas que han sucedido, pero de momento estoy feliz acá (en Saprissa). Uno es profesional y yo no le cierro las puertas a nadie”, dijo Kendall luego del compromiso que Saprissa le ganó 2-0 a Herediano.

- ¿Le gustaría volver a jugar en el extranjero?

- Volver a irme al exterior es algo interesante, pero no me quita la paz. Estoy muy feliz aquí con mi familia, disfruto del fútbol en esta institución que me ha dado tanto y he logrado grandes cosas y me siento en paz.

- Se han escuchado rumores de que Alajuelense lo quiere o que ya le hizo una oferta. ¿Esto es así?

- Se ha ido rumoreando mucho, he escuchado eso de que la Liga me quiere, pero a mi casa no ha llegado ninguna carta o algo así. No puedo ser irrespetuoso al decir una mentira que Alajuelense está en contacto conmigo, en este caso yo estoy enfocado en Saprissa.

- ¿Y cómo van las conversaciones con Saprissa?

- Ya hemos estado en conversaciones y siempre en una negociación se va a tomar el tiempo indicado para tomar la mejor decisión.

- ¿Qué falta?

- Hay detalles que los manejamos a lo interno y por respeto a la institución no lo voy a decir y vamos a ver cómo terminamos.

"Hay detalles que los manejamos a lo interno y por respeto a la institución no lo voy a decir y vamos a ver cómo terminamos", dijo Kendall Waston sobre su renovación con Saprissa. (Jose Cordero)

- ¿Cuál es su intención?

- Mi intención es seguir logrando grandes cosas para la institución, ser feliz y ser constante también en el juego. Ningún jugador firma un contrato que le da la exclusividad de jugar, pero estoy feliz acá. Vamos a ver como cualquier negociación qué sucede, porque sinceramente en estos momentos me enfoco más en cerrar bien cada partido y ser campeón.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, dio a conocer su opinión en el caso de la renovación de Waston.

“Es algo que le atañe a don Ángel Catalina más que a mí, si me preguntan y algo puedo influir, como cualquier otro saprissista y técnico que lo tuvo en ligas menores ya por mí estuviera firmado. Hay que respetar las jerarquías y eso le toca a don Ángel”.

Vladimir al final casi dio por hecho que Kendall seguirá vistiendo la camisa saprissista.

“Entiendo que si no es una opción en el extranjero, Kendall Waston seguirá en Saprissa muchos años más”.