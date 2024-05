Douglas Sequeira un infaltable en Saprissa avalado por las estadísticas

Seguro en la marca, cuando puede, busca darle salida al equipo y sobre todo no es un defensa que se complica, o trata de lucirse para ganarse el aplauso de los aficionados.

Así es el joven Douglas Sequeira en la cancha, el zaguero de Saprissa, dice estar listo para jugar sus primeras semifinales. Sequeira no sabe si Vladimir Quesada, técnico de los morados, lo tomará en cuenta en la formación estelar para el partido semifinal de este jueves de visita a las 7 p.m. contra San Carlos, pero en la fase regular, fue un infalible en la alineación.

Las estadísticas avalan el trabajo de Douglas, quien es el quinto jugador de Saprissa con más regularidad en el campeonato. Douglas Sequeira jugó 19 partidos de los 22 que disputó el conjunto tibaseño, solo superado por Luis Javier Paradela, quien tiene 22, Ariel Rodríguez con 21, Kevin Chamorro tiene 20 y Javon East también con 20 encuentros en el Clausura 2024.

Douglas jugó en 1.416 minutos de los 1.980 que disputó Saprissa en la primera fase, acumuló cinco amarillas, pero cumplió con un encuentro de sanción y llega sin tarjetas a la semifinal ante los norteños.

“Me siento con mucha confianza y responsabilidad porque nos enfrentamos a una etapa diferente a lo que venimos jugando. El grupo está mentalizado en lo que deseamos y eso es la base de todo”, dijo Douglas Sequeira, quien el lunes pasado, atendió a la prensa durante el Día de Medios que organizó la Unafut.

El muchacho de 20 años, quien tiene un año y cuatro meses de jugar en primera con Saprissa, manifestó que ha crecido en su juego y todo, según él, gracias a la continuidad.

“Es muy importante para un jugador tener la opción de participar en bastantes partidos. Eso me ayuda a mejorar y de los errores he aprendido, además, he tomado confianza con los compañeros”, indicó Douglas. Sequeira añadió sentirse bien para encarar los duelos contra San Carlos, tiene ritmo y expresó que si lo toman en cuenta, tratará de dar su mayor aporte al equipo.

En sus primeros partidos, Douglas debió enfrentar las críticas de algunos aficionados, quienes le achacaban errores que terminaban en peligro o en gol para Saprissa. Pero conforme pasaron los encuentros, se consolidó en la parte baja saprissista.

“Esa parte la he tratado de vivir tranquilo, al principio del torneo hubo un poco de críticas y trataba de no meterme mucho en eso. Ahora si habla bien de mí, no lo sé y tampoco me meto mucho en eso porque la mente lo puede traicionar un poco a uno. Trato de estar emocionalmente tranquilo”, resaltó Douglas.

Douglas Sequeira dijo que nunca le prestó atención a las críticas, se preocupó por crecer futbolísticamente y es de los más regulares en el Deportivo Saprissa.

Douglas agregó que se apega a su humildad, por eso escucha, acepta y trata de poner en práctica los consejos que le dan los jugadores más experimentados de Saprissa y el mismo Vladimir Quesada.

“Me gusta tener una salida limpia, darle la pelota a los jugadores al pie. Tener buen cambio de juego, ser seguro atrás y eso es lo más importante para un defensa, ganar duelos”, comentó Douglas sobre su estilo de juego y lo que busca dar en el terreno de juego.

Sobre la semifinal de este jueves ante los norteños, Sequeira está convencido que el encuentro será diferente al que disputaron hace nueve días en el Estadio Carlos Ugalde y donde Saprissa se impuso con marcador 0-3.

Sequeira apuntó que en semifinales todos se cuidan y tratan de no cometer errores, por eso resaltó que deben manejar cada minuto y no descuidarse cuando San Carlos tenga en la táctica fija un recurso en ofensiva.