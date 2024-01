Representante de Erick ‘Cubo’ Torres: ‘Él está devastado’

Erick Cubo Torres lo único que tenía en mente era hacer las cosas bien con Herediano después de un muy buen torneo con Guanacasteca. Su estreno oficial con el Team no podía darse en la jornada inaugural.

Debía purgar un partido de suspensión, porque en su último juego con la ADG recibió la quinta amarilla, así que los clubes no tenían prisa en gestionar la desinscripción y la inscripción para la primera fecha.

Pero al futbolista le llegó ese correo electrónico durante la madrugada del domingo, en el que se le notificaba que había arrojado un resultado analítico adverso por Clostebol en un control antidopaje que se le practicó en noviembre.

“Él está devastado sinceramente, sacado de onda como decimos acá en México, está complicada la situación, está sorprendido, pero estamos tranquilos en el sentido de que sabemos específicamente qué tipo de persona es Erick y cómo ha llevado su carrera a lo largo de su vida”, expresó Luis García, representante del jugador, en charla con La Nación.

Mencionó que el ‘Cubo’ Torres tiene una carrera impecable en México, al igual que en Estados Unidos y esa misma tendencia se aplicó en sus primeros seis meses en Costa Rica con Guanacasteca.

“Todo el mundo sabe que ha sido un gran jugador, un gran profesional y por algo pudo apoyar a un equipo que nadie daba mucho por ellos junto con otros refuerzos y todo el equipo en sí.

”Ha sido un gran profesional y lo bueno es que está con su familia y la gente que lo podemos apoyar, lo estamos apoyando al 100% y respaldándolo, eso lo mantiene un poco más tranquilo”, relató Luis García.

Personas allegadas al futbolista aseguran que él está decidido a demostrar que esa sustancia no ingresó a su organismo con el fin de mejorar su rendimiento y que tiene muy claro lo ocurrido.

Su defensa se basaría en que acudió a un podólogo para tratarse una uña del pie que le generaba incomodidad y dolor. Ahí fue donde le suministraron Neobol, ese medicamento de venta libre en farmacias y que en sus versiones de crema y spray es mágico para acabar con infecciones en la piel, úlcera cutánea, quemaduras, heridas y dermatosis.

Pero para un deportista de alto rendimiento, su uso es pecado capital. El Neobol contiene Clostebol, que está incluido dentro de las sustancias prohibidas.

Sobre este punto en específico, el representante del jugador solamente dijo que ellos saben y confían perfectamente en lo que él les dice.

“Lo conocemos de bastante tiempo, sabemos el tipo de jugador que es, es bastante profesional. Si le preguntan a sus excompañeros están también sorprendidos, porque Erick se cuida bastante en ese tipo de cosas. Siempre lee todo, es bastante cuidadoso en esos temas.

”No puedo decir mucho por la cuestión de que no hemos iniciado la defensa, no ha empezado la defensa, ni el juicio, ni todo esto y le ofrezco una disculpa por no poder extenderme en el tema por las cuestiones legales, pero sabemos perfectamente cómo fue y que realmente no fue intencional y no merece una sanción como la que le quieren poner”, alegó Luis García.

Dijo que a partir del momento de la notificación cuentan con siete días hábiles para armar una defensa y es lo que harán.

“Tenemos llamadas con abogados mexicanos y con abogados de Costa Rica para que nos puedan apoyar en esta situación, ver cómo podemos iniciar la mejor defensa y en qué tiempos y términos vamos a poder empezarla”.

Después del triunfo de Herediano por 1-0 contra Pérez Zeledón, el presidente de Fuerza Herediana, Jafet Soto declaró en la rueda de prensa que el caso del ‘Cubo’ Torres es un tema personal, privado y que ni siquiera estaba con ellos cuando sucedió el control antidoping.

“Yo creo que hay mucha educación en la mayoría de los equipos en la parte médica, pero hay venta libre de medicamentos y hasta en una misma farmacia te pueden recomendar qué aplicarte. Vamos a respaldar al ‘Cubo’ y de hecho el único notificado es él, nosotros no.

”Lamentable este tema, ahora entra en un proceso de defensa que por tiempos es complicado. Nosotros en lo que convenimos con Guanacasteca, estaba esta situación, no porque supiéramos que iba a pasar, sino que todo queda en cláusulas, como son la revisión médica. Hablaremos con el presidente de Guanacasteca para aclarar todo esto de Erick y lo que quede pendiente”, mencionó Jafet Soto.

Si bien es cierto, ese medicamento se vende sin recetas, para efectos del deporte de alto rendimiento aplica un principio como regla universal de que todo atleta es responsable de las sustancias que ingresan en su cuerpo.

Al consultársele a Luis García sobre esa situación puntual de lo estipulado en el contrato, el representante del ‘Cubo’ Torres dijo que siempre en contratos o en transferencias de parte de clubes como fue entre ADG y Herediano, o préstamos de jugadores entre clubes, o contratos, siempre hay algunas cláusulas en las que pueden intervenir este tipo de situaciones.

“En este caso fue una notificación, todavía no hay sanción, todavía no se ha hecho todo, es una notificación y lo que sí tengo que decir es que en Herediano, tanto Jafet Soto como Robert Garbanzo y Roberto Carpio que es el secretario técnico, han estado apoyando al ‘Cubo’ en específico.

”Lo que viene siendo en la ADG también, con Yosimar Arias y Jorge Arias nos han estado apoyando tanto al ‘Cubo’ como a nosotros y tengo que ser bien sincero, se han preocupado meramente por la parte humana del jugador, por la persona y no por los contratos hasta ahorita”, concluyó Luis García.