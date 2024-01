Jafet Soto dice que Alajuelense le ofreció un dineral a Godínez y está inflando el mercado

Jafet Soto, presidente de Herediano, volvió a sentarse en el banquillo. Una vez más, le correspondió dirigir y se llevó la victoria. Jafet ocupó el lugar de Héctor el ‘Pity’ Altamirano, quien no tiene el permiso de trabajo y siguió las incidencias del compromiso desde un palco del Estadio Carlos Alvarado.

Al final del encuentro, Jafet manifestó que el triunfo fue merecido porque Herediano fue superior en la cancha.

- ¿Cuánto gana recuperando a un jugador como Yendrick Ruiz y qué le deja el partido?

- Fue un buen partido, dominado por nosotros prácticamente en todo el juego. Pérez tuvo lo que produjo en contragolpe, que fue bien solucionado por la parte baja del equipo. Respecto a Yendrick Ruiz, le puedo decir que cuando un ‘9′ conoce la posición y sabe lo que debe hacer, tira una pared como la que hizo con Elías Aguilar.

“Yendrick nos ha dado mucho y nos va a seguir dando, aporta en el heredianismo y en la mística del equipo. Por lo demás, tenemos que darnos a la tarea de seguir en la lucha. El ambiente en el estadio estuvo espectacular y podemos mejorar en algunas cosas, pero nos sentimos como en casa, con sentido de pertenencia.”

- ¿Qué piensa sobre lo sucedido con el caso de Erick ‘Cubo’ Torres? ¿Cree que los jugadores están orientados en este tema del dopaje?

- Es un tema personal, privado, ni siquiera estaba con nosotros cuando sucedió el control antidoping. Yo creo que hay mucha educación en la mayoría de los equipos en la parte médica, pero hay venta libre de medicamentos y hasta en una misma farmacia te pueden recomendar qué aplicarte. Vamos a respaldar al ‘Cubo’ y de hecho el único notificado es él, nosotros no.”

“Lamentable este tema, ahora entra en un proceso de defensa que por tiempos es complicado. Nosotros en lo que convenimos con Guanacasteca, estaba esta situación, no porque supiéramos que iba a pasar, sino que todo queda en cláusulas, como son la revisión médica. Hablaremos con el presidente de Guanacasteca para aclarar todo esto de Erick y lo que quede pendiente.”

- ¿Cómo toma que vinculen a Herediano en relaciones con otros equipos y van a traer a otro delantero?

- Cuando se habla de eso es una excusa. Creo que en el tema del ‘Cubo’ hasta ventaja le di a la Liga para que negociaran. No me metí de lleno y como dijo el jugador llegó a Herediano porque yo lo convencí. La Liga no lo convenció. Por ejemplo, a ‘Chuy’ (Jośe de Jesús Godínez) le ofrecieron una barbaridad, un salario altísimo que yo me sorprendí porque están inflando el mercado. Sí va a venir un delantero y está próximo a llegar, no es de Chivas y llega esta semana y con ‘Chuy’ no todo está cerrado.

- ¿Lo que mostró Herediano es lo que seguirá dando en el campeonato?

- Creo que el ‘Pity’ ha hecho un trabajo muy interesante, pidiéndole a los jugadores atacar el carril por dentro o por fuera, o como pasó cuando tuvimos a Yendrick Ruiz más fijo en el centro del ataque y Elías (Aguilar) metiéndose en el centro del campo.