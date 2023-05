¿Qué es el clostebol, sustancia por la que dio positiva Hanna Gabriel?

En los últimos años, una sustancia utilizada principalmente para tratar alergias en la piel y cicatrizar heridas ha estado ligada con casos de dopaje en el mundo deportivo. El más reciente es el de la boxeadora costarricense Hanna Gabriel, quien dijo haber utilizado un compuesto con esa sustancia en un spray para su perra que tuvo una cesárea.

Antes, trascendió el caso de la ciclista Adriana Rojas, quien le aplicó ese mismo spray a su perro para sanarle una herida. Otros deportistas con casos similares han sido el futbolista Orlando Galo y el velocista Sherman Guity. Este último, dijo que se había aplicado un ungüento con clostebol en una herida de la oreja.

A nivel internacional los casos son múltiples.

¿Cómo funciona esta sustancia y por qué se asocia al dopaje? La Nación lo explica de la mano de documentos de medicina deportiva y farmacia y con la ayuda del farmacéutico Larry Ramírez.

¿Qué es el clostebol y por qué está ligado con casos de dopaje?

Cremas, ungüentos y spray Copiado!

El clostebol es un esteroide, específicamente de un grupo llamado corticosteroides, que se utiliza para sanar procesos inflamatorios (heridas, cicatrices, úlceras) o alérgicos (dermatitis o urticarias).

Esta es una sustancia que se vende en forma de cremas ungüentos, geles o spray ,que se vende sola o con otro compuesto llamado neomicina. Dentro de sus nombres comerciales están el Trofodermin (solo clostebol), el Neobol (en combinación con neomicina) y, en el caso de productos veterinarios, Neo - Sept.

“Los usos veterinarios son los mismos que se ven en los humanos (...) Aunque sea puesto por vía tópica (se coloca en la piel) el cuerpo puede absorber parte a través de los vasos sanguíneos”, añadió.

El clostebol es una sustancia que se usa en spray o ungüento para tratar heridas y cicatrizar. Fotografía: Shutterstock

¿Por qué se asocia con el dopaje? Copiado!

Ramírez indicó que, a diferencia de otras sustancias dopantes, estas no aumentan masa muscular ni vuelven al atleta más rápido o ágil. En este caso, el clostebol aceleraría la recuperación.

“Demos un ejemplo. Un ciclista hace una carrera tan fuerte como el Tour de Francia. El músculo se va inflamando. Ellos tienen masajistas y periodos de descanso, pero el músculo se va resintiendo. Lo que hace que no se tenga un mayor rendimiento es el dolor que desencadena el proceso inflamatorio. Si uno se pusiera un corticosteroide el proceso de desinflamar se aceleraría y me daría una ventaja competitiva”, manifestó.

Estos medicamentos podrían utilizarse en atletas con padecimientos de alergias o enfermedades crónicas en la piel que requieran utilizar el medicamento como parte de su tratamiento, expresó el farmacéutico.

¿Puede algo puesto en la piel de alguien más salir en el dopaje? Copiado!

¿Puede un spray puesto en alguien más salir en un examen de doping?

Ya sea aplicado en forma de crema o en spray para tratar una herida, o aplicada en un animal, los deportistas aseguran que en ningún momento pensaron en doparse. Para Ramírez, son muchas las variables que deben tomarse en cuenta para saber si un medicamento, incluso aplicado a una mascota, puede salir en el dopaje. No es tan fácil determinarlo por todos los factores que influyen.

“La absorción de estos medicamentos a nivel tópico depende de una cantidad enorme de factores, por eso es tan controversial. No hay una guía que me diga cuánto medicamento debo haber utilizado para que me salga en un examen”, destacó.

Sin embargo, hay un dato importante: para que salga positivo en una prueba de dopaje, la sustancia tuvo que haber entrado al torrente sanguíneo, y para ello tuvo que absorberse. La piel es un órgano inmenso, lleno de vasos sanguíneos, reiteró Ramírez, y estos vasos absorberían la sustancia para que esta haga efecto.

“¿Qué cantidad de eso va a torrente sanguíneo? ¿A cuánto debió estar expuesta? Esa es la pregunta”, afirmó el profesional.

Hay cosas que facilitan la absorción: que haya una herida que tenga la piel “abierta” y permita el paso de la sustancia, porque si no es así, la piel es una barrera que no permite la absorción total. La otra está relacionada con el uso de spray, que hace que se absorba más rápido y mayor cantidad.

“También depende de la dosis. No es lo mismo la punta de un dedito que 15 gramos. También depende del tamaño de la zona de la piel por donde ingresó, o si me puse a hacer masaje. También depende de si es algo que se aplicó durante varios días, no es lo mismo a una vez, a más de una vez al día durante varios días”, detalló.

Ya hay estudios que afirman que el clostebol podría ser, en gran parte, un “dopaje accidental”. En octubre de 2020, una investigación en la revista Drug Testing and Analysis, señaló que “una sola administración de cinco miligramos de clostebol en contacto con la piel puede generar efectos en una prueba de dopaje”.

Sin embargo, los mismos autores advierten de que hacen falta más estudios en una mayor cantidad de individuos para tener conclusiones más certeras, pero este podría ser un punto de partida para valorar cuán necesario es mantener al clostebol dentro de la lista de drogas en las pruebas de antidopaje.