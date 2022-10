A Orlando Galo se le detectó misma sustancia por la que Sherman Guity fue sancionado

El volante del Herediano Orlando Galo arrojó un analítico adverso en un control que le realizaron el 21 de setiembre, en la llegada de la Selección Nacional de Costa Rica a la República del Corea del Sur, donde la Tricolor enfrentó a los locales (2-2) y Uzbekistán (2-1).

La sustancia que se le detectó a Galo, según reportó la FIFA a la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), es un Anabolic Androgenic Steroids (AAS) / clostebol metabolite 4-chloro-3α-hydroxy-androst-4-en-17-one.

De momento el jugador no corre el riesgo de perderse la final de la segunda fase, cuando este miércoles 19 de octubre el Team visite al Deportivo Saprissa, a partir de las 8:30 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Sherman Güity conoció sanción por el positivo en dopaje y su futuro de cara a los Juegos Paralímpicos

El clostebol fue la misma sustancia que se le detectó en un control al paratleta Sherman Guity, semanas antes de los Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 y por el cual se le sancionó por dos años. Dicho castigo le impidió participar en las mencionadas justas y el Mundial de Paratletismo de Doha, Catar, ese mismo año.

Sin embargo, Guity sí pudo competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, debido a que se retrasaron un año, por la pandemia de la covid-19, donde ganó una presea de plata en los 100 metros lisos y un oro en los 200 metros lisos.

El velocista, quien estuvo suspendido por la utilización de Neobol (contiene clostebol), aseguró que fue un “accidente”, pues le vendieron el medicamento para cicatrizar una herida en una oreja y solo lo utilizó con el fin de tratar curarse.

Sherman Güity queda fuera de los Juegos Parapanamericanos por arrojar un resultado analítico adverso

¿Qué es el clostebol y por qué se considera una sustancia dopante? Copiado!

De acuerdo con Alexandra Sandoval Oses, quien es exoficial de control antidopaje, enfermera de emergencia y administradora del Instagram Antidoping Nurse, la sustancia es una de las más utilizadas por atletas debido a la desinformación.

“Se considera dopaje el uso del Clostebol porque acelera el proceso de cicatrización. Es decir que el atleta en cuestión va tener una ventaja sobre el otro atleta en temas de acelerar su proceso de sanar la herida. La misma se puede encontrar en medicamentos como Noebol y se puede usar en spray o ungüentos y se utiliza para temas traumáticos o heridas expuestas”, explicó Sandoval.

“Como es una sustancia anabólica, los efectos secundarios en los hombres, por ejemplo se da la cristalización testicular, que son procesos a largo plazo y que llegan a quedar estériles, el acné, fallas hepáticas, fallas cardíacas, por el consumo de la sustancia y al ser anabólico fallas a nivel renal, las cuales se dan a mediano y largo plazo”, agregó.

Acusación y defensa Copiado!

“Una vez que se encontró la sustancia en su organismo, el jugador debe demostrar que fue una contaminación cruzada, que no la consumió para mejorar su rendimiento. Aunque es responsabilidad del atleta saber qué utiliza en su organismo”, añadió Sandoval.

Al detectarse la sustancia, la normativa señala que, en este caso la FIFA, pedirá una explicación en forma escrita a Galo, del por qué se le encontró la sustancia en su organismo y tendrá un plazo entre tres y siete días para dar una explicación.

La FIFA será la que pedirá una respuesta por el analítico adverso. Si la organización considera que el futbolista infringió la norma antidopaje será inhabilitado de participar en alguna competencia nacional o internacional. Pero si su alegato es convincente se archiva el caso.

“Solo queda esperar la resolución. De acuerdo a mi experiencia, la FIFA dará la respuesta de una forma expedita, máxime que la Copa del Mundo está muy cerca. Van a aclarar lo sucedido lo antes posible para dar a conocer si podrá ser elegible para el Mundial”, comentó Sandoval.

Lo que sí aclaró tanto el Herediano, club del jugador, como la Fedefútbol, es que Galo no ha sido inhabilitado de participar en alguna competencia, debido a que se está a la espera de la resolución de la FIFA, por lo que podrá jugar en la final del Apertura 2022, en la cual los rojiamarillos se midan al Deportivo Saprissa, a partir de este miércoles.

Un posible castigo Copiado!

En caso de que la FIFA no esté de acuerdo con el descargo de Galo, si no es convincente, se expone a una sanción de dos años. Por otra parte, si el atleta, que no es el caso del volante florense, es reincidente, puede ser sancionado hasta con cuatro años. Si vuelve a incurrir en la falta se le castigaŕía de por vida.

Al consultar a la Fedefutbol si Galo sería elegible para integrar una lista previo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, a pesar de la investigación que pesa sobre él, el ente que rige el balompié tico reiteró que tal y como se indicó en el comunicado de prensa, no se referiría al tema.

Casos recientes por Clostebol

Nombre: Therese Johaug

Nacionalidad: Noruerga.

Deporte: Esquí.

Situación: Usó una pomada (Trofodermin), prescrita por el médico Fredrik S. Bendiksen, para tratarse una quemadura en el labio, sin que este verificara si contenía alguna sustancia prohibida en su composición.

Resolución: Recibió una sanción de 18 meses.

Año: 2016

Nombre: Sherman Guity

Nacionalidad. Costarricense.

Deporte: Atletismo.

Situación: Utilizó un medicamento en spray (Neobol) que usó para cicatrizar una herida en la oreja que se produjo tras hacerse un piercing.

Resolución: Fue suspendido por dos años.

Año: 2019.

Nombre: Érick Rivera.

Nacionalidad: Salvadoreña.

Deporte: Fútbol.

Situación: Antes de un partido de eliminatoio rumbo a Qatar 2022, frente a Canadá, se aplicó una pomada sobre un tatuaje.

Resolución: Fue suspendido por cuatro años.

Año: 2021.