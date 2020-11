“Mi sanción termina el 22 de julio, un mes antes de los Juegos Paralímpicos y me siento muy contento porque podré asistir a las justas. Me voy a seguir preparando para traerme esa medalla y lo más importante y lo más importante es que pude demostrar que no me dopé y por esa razón me sancionaron dos años y no cuatro, por lo que sigue es continuar con la preparación”, aseguró Güity.