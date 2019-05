“En la primera competencia nos dimos cuenta que no iba ser sencillo. Sherman llegó y observó que sus rivales eran tan o más competitivos que los que corrían sin discapacidad. Por esa razón tenía que entrenar el doble no podía relajarse. No era cuestión de solo llegar y correr. Debía demostrarlo en la pista porque todos, al igual que él, quieren alcanzar sus metas a nivel deportivo”, subrayó Chanto.