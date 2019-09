“Al Mundial, de momento no hay manera de que vaya. Se intentó levantar la sanción provisionalmente, pero no hemos podido. Estamos tratando de hacerlo por todos los medios legales para que no se le sancione, porque de lo contrario no participaría tampoco en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, ahí es una de nuestras grandes esperanzas para ganar una medalla”, indicó Núñez.