Randall Azofeifa: ‘A la única persona que le debo demostrar algo es a mí mismo’

Cortesía: Sporting Randall Azofeifa ya suma 896 minutos como el capitán de Sporting FC. En el anterior torneo, con el 'Team', solo estuvo 88 minutos en cancha. Cortesía: Sporting

Estar sin jugar, sin protagonismo y encadenado a la banca o la gradería, hizo que el volante Rándall Azofeifa Corrales tomará la decisión de dejar el Herediano en junio anterior.

Esa decisión fue un paso importante para el veterano volante, quien hoy es el alma del Sporting FC, líder invicto después de 10 fechas en el Torneo de Apertura 2021.

Azofeifa, con dos goles, 10 asistencias y 896 minutos en cancha (en los dos últimas torneos con el Team jugó 555 minutos) demostró que fue un error enclaustrarlo en la época de la pandemia de la covid-19.

Rándall, junto a sus compañeros, esperan ratificar su buen momento este jueves 16 de setiembre, cuando los capitalinos visiten a los florenses, en el estadio Coyella Fonseca de Guadalupe, a las 5 p. m.

Luego de observar su buen rendimiento en el torneo, ¿era injusto lo que vivió en el Herediano? Estar sin jugar, casi en el olvido y sin una razón clara.

Las cosas pasaron como pasaron. Aundar en eso de qué hubiese pasado, no vale la pena. Los momentos en la vida y específicamente en el fútbol no vuelven, sean buenos o malos. Lo que tenía claro eran las cosas que podía dar dentro de la cancha y todo lo que yo quería vivir y seguir viviendo. Si algo tengo claro en el fútbol es que nadie puede entrenar por mí. Tener esa fuerza de voluntad de salir adelante, siempre va depender de mí, sin estar condicionado por las circunstancias.

¿Existe algún sentimiento de revancha con el Herediano?

Jamás lo veo como una revancha, porque uno entiende que el ciclo terminó; siempre hay que seguir adelante. Asumí el reto de llegar a Sporting con mucha ilusión, sabía que venía a un equipo que desea ser protagonista y conocía la mentalidad del entrenador José Giacone.

Claro está que la alegría y la felicidad de estar compitiendo es muy grande, ayudando en la cancha. Aprovechar cada momento y tratar de mejorar porque son cosas que lo ayudan a uno. Sé en qué momento de mi carrera estoy, que hay momentos en los que uno tiene que poner lo mejor para tratar de confirmar que uno está para competir, por lo que las sensaciones son súper buenas, súper favorables.

¿Perdió en algún momento esa alegría por jugar?

Nunca la he perdido. No hay nada más bonito para uno que sentirse futbolista, el hecho de estar dentro de la cancha, de hacer lo que más le gusta a uno. Esa alegría nunca la he perdido porque nadie, ni los momentos adversos, van a determinar lo que yo pueda sentir por el fútbol.

¿Volver a enfrentar al Herediano tiene algún significado?

Ya veremos cómo se toman las cosas. Lo he vivido (enfrentar a su exequipo) incluso en otros países, en otras circunstancias. Es un rival de mucho respeto. Claramente que por los años que estuve allí pueden salir muchas cosas, pero también sé que los intereses que en este momento defiendo son los más importantes. La intención será tratar de ganar ese partido y que las cosas se den favorables para nosotros. Con base en eso es que uno se prepara mentalmente más allá de si es mi es exequipo o no, representan los mismos tres puntos y el hecho de seguir peleando por lo que queremos.

¿Con su buen rendimiento está demostrando que los que le dejaron en banca se equivocaron?

A la única persona que le debo demostrar algo es a mí mismo. Soy autoexigente y siempre quiero que las cosas salgan bien con el equipo. La demostración que puedo hacer es para conmigo porque pongo estándares bastantes altos y trato de cumplirlos. Más allá de eso soy tan feliz en una cancha, me siento tan contento, quiero disfrutarlo al máximo, más allá de pensar en cosas externas que puedan influir en mi juego.

¿Se arrepiente de no haber salido antes del Herediano?

No, no me arrepiento. Las cosas pasan por algo, más en esto del fútbol. No me arrepiento de todo lo que he vivido, de algo sirvió. Tuve muchos momentos de aprendizaje, tal vez algunas circunstancias no se dieron como hubiese querido pero eso de arrepentirme no. De todo se aprende y solo debemos seguir disfrutando de estar en la cancha.

¿El no jugar influyó en su ánimo?

Claro que sí influyó. Sería contradecirme si digo lo contrario porque la alegría de estar en cancha, de estar compitiendo es inigualable. Todo jugador, no importa si ha conseguido mucho o poco, va a querer estar jugando, eso es una realidad y conmigo no era la excepción. Uno trata de mantenerse lo más estable posible, pero sí afecta porque uno quiere ayudar, quiere estar allí, desea sentirse jugador y al no tener esa oportunidad hay que tomar las cosas con calma, sabiendo que se debe tener cierta madurez para asumirlas.

¿Guarda algún rencor?

No, para nada. Hay momentos en el fútbol y en la vida que van a ser difíciles, por lo que se asumen y debemos enfocarnos porque nuestra felicidad no depende absolutamente de nadie. No por un mal partido vas a ser el peor jugador y no por un buen partido vas a ser la estrella del fútbol. Los momentos difíciles no van a determinar el tipo de futbolista que me considere y siempre lo mío será dentro de la cancha, asumiendo lo que más me gusta hacer.

Líder e invicto

¿Qué tiene este Sporting que es líder, marcha invicto y tiene al goleador del campeonato, en relación con el anterior que tuvo que pelear la liguilla por el no descenso?

Está liderado por un buen entrenador, que tiene un buen cuerpo técnico. Se conformó un plantel para lo que se está dando. Soy de la idea que a pesar de que estamos bien, podemos estar mejor, podemos tener un rendimiento más elevado del que hemos venido mostrando y eso para nosotros es importante. La adaptación ha estado buena, claramente en el caso personal tengo cierto camino recorrido de la idea de juego y de las circunstancias que se puedan presentar de acuerdo a lo que el entrenador quiere.

¿Qué debe hacer Sporting para mantenerse en zona de clasificación? Los llamados equipos pequeños muchas veces no pueden mantenerse y ceden.

Lo que puede hacer la diferencia es que sintamos esa necesidad de no conformarnos, tener la mentalidad de elevar aún más nuestro rendimiento. Si bien es cierto hemos empezado bien, al final lo que importa es cómo se termina. Todas las situaciones que podamos ir adquiriendo en cuanto a experiencia de situaciones adversas o bien positivas nos tiene que servir para lo que viene. Esa pregunta será contestada en su totalidad al final del torneo cuando tengas el objetivo más cerca o ganado. En el papel se pueden decir muchas cosas, pero debemos enfocarnos en ir partido a partido.

¿Qué tan importante ha sido la confianza del técnico José Giacone, quien le dio la capitanía?

La confianza y como me ha recibido el equipo, trato de que sea retribuida de buena forma con buenas acciones dentro de la cancha. Creo que siempre contribuir con el equipo, desde adentro, es muy importante y motiva. Por ejemplo, tenía muchísimo tiempo de no hacer un gol de tiro libre, pero nunca lo dejé de practicar, porque sabía que el momento iba a llegar. Siempre he tratado de ser constante en ese sentido porque de camino al éxito te puedes encontrar con una serie de obstáculos o con mínimos fracasos que debes aprender de ellos. Nunca he dejado de luchar por las cosas, por mejorar y para mí es importante de entrada contribuir a las intenciones del equipo en cuanto a conseguir los objetivos.

¿Considera que puede tener un rendimiento aún mayor?

Soy de la idea que uno siempre puede mejorar, dar un poco más en los partidos, por el equipo. Hoy te puedo decir que me siento bien tanto física como mentalmente y que todas esas sensaciones se vean en la cancha. Siempre habrá un margen, grande o poco, para mejorar, afinar detalles. Lo importante es que a nivel grupal las cosas se vayan consiguiendo y con la ilusión altísima de que las cosas puedan seguir siendo muy positivas.

¿Cuál es el secreto para sus buenos números en esta primera vuelta, de 10 asistencias, dos goles y estelar en todos los partidos?

Me sirvieron mucho los partidos de fogueo para retomar ese ritmo de competencia, pero tuve que poner mucho de mi parte. Creo que son números buenos, tal vez por allí se puede conseguir un poco más, pero bueno, como siempre ha sido mi idea es que el equipo gane indistintamente de quién asista o meta los goles. A nivel personal hemos podido contribuir en esa línea y eso es lo que debe priorizarse.