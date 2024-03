¿Quiénes dieron la alerta de amaños de partidos en la Liga de Ascenso?

Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, no se anduvo con rodeos sobre el tema del castigo que recibió el equipo de Puerto Golfito FC y tres dirigentes por amaño de partidos.

Hidalgo considera que esta situación es un duro golpe para el fútbol de Costa Rica; sin embargo, aplaude a la Federación Costarricense de Fútbol por la determinación con la que atacó el problema y sobre todo la ejemplar sanción que impuso de 10 años de inhabilitación.

Sergio Hidalgo, presidente de la Liga de Ascenso, aseguró que fue el Comité Director de la Segunda División el primer ente en alertar sobre el amaño en el fútbol de esa liga. (Jose Cordero)

Además, el dirigente detalló quiénes fueron los que dieron un paso al frente para denunciar lo ocurrido.

-Usted como presidente de la Liga de Ascenso, ¿qué sabe del caso más allá de lo que informó la Federación Costarricense de Fútbol? Copiado!

-Nosotros fuimos los que presentamos la denuncia. Al fiscal de la Liga de Ascenso, Félix Montoya, le llegaron una serie de alertas, las cuales trasladó al Comité Director y nosotros procedimos a entregarlas al fiscal de la Federación Costarricense de Fútbol, Carlos Ricardo Benavides. Yo, como tuve una capacitación sobre amaños de partidos, tenía claro el protocolo que debíamos seguir. Nuestra alerta llegó junto con la de FIFA.

-¿De cuándo son los hechos investigados? Copiado!

-Del primer semestre del 2023; a finales de ese periodo llegaron las alertas.

-¿Qué tipo de prueba les llegó a ustedes como Liga de Ascenso? Copiado!

-Fue una denuncia que pusieron jugadores. Lo que alertó a FIFA, lo desconozco.

-¿Roy Telles, uno de los encargados de Golfito y sancionado por 10 años, formaba parte del Comité Director de la Liga de Ascenso? Copiado!

-No, nunca. Fue asambleísta, pero eso es seleccionado por los otros clubes.

-En el mundo del fútbol tico, he escuchado a gente decir que Roy Telles es parte del grupo que apoya a Sergio Hidalgo. Copiado!

-No, no. Como presidente, lo conozco, pero como conozco a todos los presidentes. Fue asambleísta de la Federación nombrado por presidentes, no por el Comité Director.

-Este tema del amaño de juegos venía desde hace tiempo ‘sonando’ entre corrillos... Copiado!

-El rumor se generó por la denuncia de la Liga de Ascenso; nosotros fuimos los primeros que denunciamos. Ya después, se genera el rumor, porque se inicia la fase de investigación y citan a personas y demás a declarar.

-¿Está manchado el fútbol de Costa Rica? Copiado!

-Obvio, si hay actos de este tipo, pues está sucio, pero lo estamos limpiando. Concacaf ya está manifestando apoyo y pocas federaciones del área tienen la valentía de hacer lo que hizo la Federación de Costa Rica.

-¿Se puede asegurar la deportividad del periodo donde se dieron los hechos? Copiado!

-Sí, claro, 100%, porque no se dieron más alertas. No se jugaron más partidos (con Golfito) y Golfito perdió todos los duelos y quedó descendido automáticamente. La situación no afectó en nada.

-¿Hay algún tipo de incidente similar en investigación? Copiado!

-No, de momento no.

-¿Qué está haciendo la Liga de Ascenso para evitar que esto se repita? Copiado!

-Vamos a trabajar en la prevención; ahora en Semana Santa tenemos una reunión y capacitación sobre el tema.

-¿Ve algún portillo que haga a la Segunda División vulnerable a intentos de amaño? Copiado!

-Esto es parte de lo malo que hay en el país. Ahora toca a los clubes débiles económicamente y, pues, debemos proteger estas organizaciones y sobre todo darles las armas preventivas.

-¿Ustedes saben cuál fue el hecho concreto de lo que pasó? Copiado!

-Yo tengo tan claro el protocolo y en el momento en que se dio la alerta no entramos a la investigación, porque no debemos.

-Para nadie es un secreto que la Segunda División es una liga atractiva para inversores. ¿Cómo protege a la liga? Copiado!

-Eso lo estamos atacando con licencias; está establecido con ellos. Los clubes deben presentar estados financieros; licencias tiene un contador público que asegura que todo esté en orden.

-¿Hay algún plan para controlar el amaño? Copiado!

-No, realmente no. La idea es empezar a capacitar, dar a conocer experiencias, traer gente de Concacaf. Aquí es tema de prevención; solo queríamos la sanción que se dio para que entendieran otros clubes que con eso no se juega.

-¿Qué tan duro es el golpe al fútbol nacional? Copiado!

-Es un momento crítico, pero había que pararlo; si no lo parábamos, se nos iba a salir de las manos.