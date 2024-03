Así fue el amaño de partidos de Puerto Golfito que incluyó cinco penales en un solo juego

Los hallazgos en la investigación fueron contundentes y la Comisión Disciplinaria de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) constató que Puerto Golfito FC incurrió en el arreglo de partidos con premeditación y alevosía para obtener beneficios económicos.

El amaño de partidos se gestó arreglando todo para perder juegos de manera intencional y meterle un gol a empresas de apuestas deportivas en Asia. Además, a Golfito se le castiga por algo que no sucedió en un solo partido, sino que se produjo en varios encuentros, según revelaron a La Nación dos fuentes a lo interno de la Fedefútbol, una de ellas perteneciente al Comité de Ética.

La Federación informó el 19 de marzo de que la Oficialía de Integridad de FIFA en Costa Rica presentó un informe a la Comisión Disciplinaria, tras realizar una investigación a partir de una alerta del sistema de detección de actividades sospechosas por parte de la FIFA.

La investigación incluyó, entre otros, informes elaborados por la empresa Sportradar, especialista en detección de actividad irregular en apuestas deportivas y se contó con testimonios de varias personas que acudieron a rendir sus declaraciones.

El castigo a Puerto Golfito y sus dirigentes se convirtió en el primer escándalo por amaño de partidos comprobado en el fútbol tico. (Shutterstock/Shutterstock)

A partir de ello, la Comisión Disciplinaria desarrolló el procedimiento formal, notificando a los investigados, revisando las piezas probatorias y llamando a los testigos para entrevistarlos de manera directa.

¿Cómo ocurría el amaño de partidos?

Imagine la estafa a un casino propiciada porque un jugador sabe la mano que viene por parte del dealer. Así apuesta a ganar con total confianza de que va a la segura, sin riesgo alguno, porque todo está arreglado.

No hay manera de perder, porque existe el 100% de probabilidades de ganarse un dinero fácil. Eso es justamente lo ocurrido en la Segunda División del fútbol tico, pero con actores y escenarios distintos.

Como los apostadores manipulan el partido a través del equipo y sus jugadores, saben que ese club se va a dejar perder por marcadores abultados.

Se lanzan apuestas en el sentido de que ese partido se va a perder con marcadores de 3-0, 4-0, 5-0 o inclusive por más. Ahí la ganancia aumenta, porque el riesgo es más alto.

Para que el ‘negocio’ funcione, los montos son elevados y la empresa de apuestas tiene que pagar.

Con eso, lo que se hace es romper la barrera de la incertidumbre, porque en el mundo de las apuestas, lo relevante es no saber cómo va a quedar algo. Eso tiene un equilibrio y quienes dominan el negocio saben que los apostadores no acertarán en equis cantidad de ocasiones.

Sin embargo, cuando quien desafía al azar sabe lo que va a pasar, tiene un factor de predicción del futuro con el que nadie más cuenta.

Por eso es que la alarma activada parte desde la misma lógica de las apuestas, con la peculiaridad de que los hechos imputados a Puerto Golfito FC ocurrían en partidos que ellos sabían que no se transmitirían por televisión.

Así no quedaban esas pruebas, pero al final, surgieron otro tipo de evidencias. También se detectó que son apuestas deportivas que caminan, porque se hacen antes y durante el partido.

Es decir, se sube la apuesta mientras el partido está en desarrollo, porque en ese instante se piensa que ese equipo ya no perderá por tres goles, sino por más de cinco. Y se acierta. Eso significa más billetes, al ganar varias apuestas de distintos rubros en el mismo juego.

Testigos fueron claves en investigación por arreglo de partidos

La investigación tardó varios meses, luego de que la denuncia se presentó en noviembre. La Comisión Disciplinaria tomó la denuncia, comprobó las probanzas y luego volvieron a llamar a casi todos los testigos, quienes de nuevo corroboraron y constataron los hechos.

Así que la manipulación era en dos vías, obligando a que la casa de apuestas pagara, pero además había un grupo de favoritos con los que trataban económicamente para que se dejaran perder.

La Nación sabe que la sentencia no menciona nombres de jugadores y si no se investigó a otros equipos es porque en realidad no había elementos para hacerlo.

Quienes estaban al frente del caso se percataron de que cuando se llamó a los testigos, eran muchas personas las que tenían claro que había una investigación en marcha por amaño de partidos en la Segunda División.

El castigo a Puerto Golfito FC, a dos de sus dirigentes y a su gerente por arreglar partidos en la Liga de Ascenso es apenas la punta del iceberg en un escándalo que sacude al fútbol costarricense.

Lo sucedido marca un precedente y da pie para que haya otras investigaciones. Inclusive, es posible que más personas se expongan a sanciones.

Aunque se intentó contactar a una de las personas sancionadas por este caso para conocer su versión, rechazó la llamada al segundo timbrazo y no respondió el mensaje de WhatsApp que se le envió.

Las derrotas de Puerto Golfito con marcadores abultados provocaron que las casas de apuestas se vieran en la obligación de pagar altas sumas de dinero. (Shutterstock/Shutterstock)

Sin embargo, el 12 de abril de 2023, el presidente de Puerto Golfito FC, Roy Tellez, concedió una entrevista en teletica.com para hablar sobre ese descalabro de su equipo con goleadas inimaginables: 9-0 ante Jicaral, 1-6 frente a Carmelita y 6-0 contra Sarchí.

“Cada partido es diferente, cada juego tiene su situación y contra Jicaral que es el que queda 9-0 y ese tiene una situación muy particular y es que hay cinco penales, imagínese lo que es... En ese partido un solo jugador hizo como tres penales. Hay que apuntar el nivel de desconcentración que se tenía”, apuntó Roy Tellez en ese medio.

Golfito pasó de pelear en serio el ascenso, que nunca logró, a una debacle total. Según apuntó el jerarca ahí, el equipo estaba casi condenado a desaparecer por problemas económicos y dijo que si no ocurrió, fue por el premio del Mundial.

“No me sorprenden los marcadores porque enfrentamos equipos muy buenos y nos pusieron en evidencia (...). Nosotros no le vamos a decir a los jugadores vayan a perder, pero eso es obvio a partir de la creación de la planilla. Somos conscientes que con la planilla que tenía Golfito, los jugadores son conscientes desde el inicio que con ese equipo no podíamos pelear”.

La Nación supo que justamente ese juego de los múltiples penales es uno de los que levantó sospechas, de los que se investigó y desencadenó el castigo para Puerto Golfito FC, Roy Tellez, Deivis Antonio Barquero y Arturo Alberoni Palma con diez años de suspensión de todo tipo de actividades futbolísticas federadas, al considerarse una conducta gravísima contra la integridad en el fútbol.