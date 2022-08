Puntarenas incontenible: derrota a Grecia, le saca ocho puntos al Saprissa y once al Cartaginés

Rodrigo Garita celebra con Asdrúbal Gibbons el tercer gol del Puntarenas FC. Los porteños derrotaron 3-1 al Municipal Grecia Fotografía: Andrés Garita

La insistencia y determinación del Puntarenas FC por alcanzar la victoria se vieron reflejadas en el limonense Steven Williams, quien caído, con su pie derecho habilitó a Yoserth Hernández, para que este asistiera a Anthony Hernández en la apertura del marcador para los locales.

Fue el principio del fin para el Municipal Grecia, que vio cómo el Puntarenas FC fue una aplanadora que lo derrotó 3-1 en un estadio Miguel Lito Pérez a reventar, a pesar de la lluvia que no cesó en la mayor parte del compromiso.

Los porteños, que se mantienen invictos en el Torneo Apertura 2022, fueron arrolladores en el complemento, después de una primera parte trabada, en la que intentaron por los costados, con las arremetidas de Anthony Hernández y Kliver Gómez, mientras los helénicos, con un muro defensivo bien escalonado contuvieron las arremetidas de los locales.

Pero en la segunda parte, el Puerto se adueñó de las acciones, tomó el control de la pelota e hincó a un cuadro visitante que se vio totalmente superado.

Ahora los puntarenenses consolidan su liderato, demostrando que su buen accionar no es casualidad. Con 13 puntos de 15 disputados, le sacan ocho unidades al Deportivo Saprissa y once al campeón nacional Cartaginés, que no levanta cabeza en el campeonato.

Hasta el momento solo San Carlos parece haberle seguido el paso al sumar diez puntos y es el inmediato seguidor de los pupilos de Alexander Vargas.

Luego del gol de Anthony Hernández, con un potente disparo desde los linderos del área que hizo estallar a la afición naranja, en el minuto 65, el conjunto porteño tomó las riendas del cotejo.

Con el marcador a su favor, los areneros fueron incontenibles y como una marea alta arrasaron con todo lo que estaba a su paso, para sumar su cuarta victoria en el Apertura y su tercera en el Coquetón Lito Pérez, que parece ser un fortín inexpugnable para sus adversarios.

Rodrigo Garita, con otro trallazo desde fuera del área, que no pudo contener el meta griego Héctor Lomeli, marcó el 2-0, en el 72, mientras un penal de Asdrúbal Gibbons, en el 77′, tras una falta sobre Anthony Hernández, anotó el 3-0 para los puntarenenses.

En tiempo de descuento, un descuido de la zaga local le dio chance a Luis Rodríguez de descontar el 3-1 para los griegos que terminaron siendo inferiores al cuadro benjamín de la máxima categoría.

3 Puntarenas

Guido Jiménez, Jemark Hernández, Asdrúbal Gibbons, Kliver Gómez, Krisler Villabos, William Fernández Johnny Gordon al 60), Kevin Sancho (Rodrigo Garita al 60) , Yoserth Hernández, Steven Williams, Anthony Hernández y Jurguens Montenegro (Greivin Méndez . D.T. Alexander Vargas.

Grecia 1

Héctor Lomeli, Daniel Salas, Jean Carlo Agüero, Mathew Bolaños, Jean Carlos Sánchez, José Andrés Rodríguez (Pailo Méndez al 71′) , Esteban Ramírez, Reimond Salas Luis Rodríguez al 60′), Roan Wilson, Johan Bonilla y Fernando Lesme (Jairo Arrieta al ). D.T. Javier San Román.

Goles: 1-0: Anthony Hernández al 65′, 2-0 Rodrigo Garita al 72′, 3-0: Asdrúbal Gibbons al 77′, Luis Rodríguez al 90+2.

Árbitro: Cristian Rodríguez. Asistentes: Osvaldo Luna y Fabián Baltodano.

Estadio: Miguel Lito Pérez, Puntarenas 7 p. m.