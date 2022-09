¿Por qué Puntarenas dejó de ganar? Presidente recibió rumores que decidió aclarar

Asdrúbal Gibbons (hincado) y Johnny Gordon (der.) lamentaron la derrota ante el Saprissa, mientras Kendall Waston, Yostin Salas y Pablo Arboine celebran la victoria. (JOHN DURAN)

El Puntarenas FC pasó de ser el equipo revelación y líder del Grupo B, a sumar solo dos puntos en los últimos cuatro partidos del Torneo de Apertura 2022 y perder el primer lugar ante el Deportivo Saprissa, este domingo, tras caer 0-1 en el Estadio Miguel Lito Pérez.

Sin embargo, lo que más preocupa a la dirigencia del cuadro porteño, encabezada por el presidente Héctor Trejos, son los rumores que algunos futbolistas no están dejando todo en la cancha, luego que los halagos y el reconocimiento de afición y la prensa deportiva parecen haber nublado su buen juicio.

Sin duda el empate ante Cartaginés (1-1), la derrota en Grecia (1-0), el empate frente a San Carlos (2-2) y un nuevo revés contra el cuadro tibaseño dejan insatisfecha a la junta directiva y al estratega Alexander Vargas, que buscan aclarar qué sucede o qué pasa por la cabeza de sus futbolistas.

El jerarca del PFC y el entrenador aseguraron que de ser necesario tomarán medidas, si se llega a comprobar la falta de actitud de algunos integrantes del plantel, lo que ocasiona el bache de malos resultados por los que atraviesan.

“Hay algo que los mismos jugadores me dijeron. Ellos me tienen confianza, converso con todos, me ven como si fuera un tata y se los agradezco. Hablamos algunas cosas, conversé con el técnico y le hice ver lo que algunos me han manifestado. Eso se tendrá que valorar en reunión de junta directiva y de ser necesario lo evaluaremos con el plantel”, aseguró Trejos.

“Es un tema que no me toca valorar a mí directamente, sino al técnico, quien tendrá que revisar si algo está pasando a nivel del grupo o no. El gran aliciente mío es que ante el Saprissa hubo entrega, tenían deseo de hacer las cosas bien y al final no se pudo por cosas del fútbol”, comentó.

Acumular dos empates y dos derrotas, la última ante los morados en casa (0-1), es una situación que de acuerdo con el jerarca porteño, no debió suceder por el buen trabajo mostrado por los futbolistas, empero lamentó si algunos jugadores jóvenes se dejaron deslumbrar por los comentarios positivos.

“No teníamos presupuestado empatar en casa con el Cartaginés, perder en Grecia y frente a Saprissa. Independientemente uno ve a los jugadores con mucha garra, por lo que es necesario averiguar qué está pasando. Igual tenemos una gerencia deportiva (Henry Duarte) que habla con el técnico, valora las cosas y es el responsable de llevar a la junta directiva lo que está pasando”, confesó Trejos.

Por su parte, el técnico Alexander Vargas manifestó que hablará con los jugadores a lo interno, para conocer su criterio de lo que está sucediendo, pero no duda de la honestidad y sacrificio de cada uno de sus dirigidos.

“La situación si se la creen, si están desconcentrados o pensando en otras cosas, yo lo voy a manejar a lo interno. Esas cosas las voy a hablar con ellos. Por un juego como el de hoy no voy a matarlos. Es algo que me corresponde a mí, debo solucionarlo muy rápido para que el equipo vuelva a enderezar el rumbo que teníamos y que nos llevó al liderato”, comentó Vargas en conferencia de prensa tras el partido.

“No voy a ser malagradecido con ellos porque me han dado buenas cosas, pero si tengo que sacar el mecate lo voy a hacer. Hoy nos duele perder, el equipo emocionalmente no se ha caído y creo que no sé va caer. Las derrotas nos tienen que fortalecer y esto es una llamada de atención, es el último sprint y si debemos socar las tuercas del barco, como capitán, lo vamos a hacer”, enfatizó.