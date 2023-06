¿Por qué Michael Barrantes entra en los planes de Alajuelense?

En Alajuelense quieren reforzar al equipo de tal manera que tenga todas las armas para ganar ese campeonato nacional que se les niega una y otra vez.

Michael Barrantes entra en los planes. ¿Por qué? Sus características se las desea cualquier club y la Liga no es la excepción. Aunque en principio todo estaba encaminado para su renovación con Cartaginés, sobre la marcha pareciera que su situación dará un giro inesperado.

Dentro de Alajuelense, a Barrantes no se le ve por la edad, sino por lo que pueda aportar en la cancha, como ocurrió en su momento con figuras sumamente experimentadas.

Tampoco implica un freno al proyecto de Alajuelense, solo que la dirigencia, con cabeza fría, sabe que tampoco se le puede encomendar la responsabilidad total de ir en busca del título de la Primera División a esos cachorros que actualmente están jugando las finales de los torneos de liga menor contra Saprissa, en la U-15, la U-17 y la U-20.

¿Qué pasa con el Centro de Alto Rendimiento? Ahí está, produciendo jugadores y puliéndolos para que sigan los pasos de Carlos Mora o de Josimar Alcócer, pero también es donde se entrenan todos, jóvenes y experimentados.

Tiempo atrás pasó con el defensor Adolfo Machado, con el lateral Júnior Díaz y con el mismo atacante Álvaro Saborío. Ellos llegaron a Alajuelense y fueron parte importante para que el club rompiera aquella extensa sequía y alcanzara su estrella 30 en diciembre de 2020.

La fórmula de la juventud, mezclada con mucha experiencia sirvió para entonces, en una Liga comandada por Andrés Carevic.

Sin romanticismos y sin miedo al qué dirán, Alajuelense pretende reforzarse de la mejor manera posible, de cara a un semestre cargado de partidos, tomando en cuenta el Apertura 2023, el Torneo de Copa y la Copa Centroamericana de Concacaf.

Michael Barrantes cumplirá 40 años en octubre y esa es una de las principales molestias de muchos aficionados a los que no les hizo nada de gracia saber del acercamiento real y directo entre Alajuelense y el mediocampista.

Siendo el futbolista más veterano del último torneo, él juega como si estuviera empezando y sabe que aún tiene fútbol y puede aportar.

“Vamos a ver, me siento muy bien. Me siento para jugar un año más y sobre todo porque siempre he dicho que yo quiero retirarme del fútbol y no que el fútbol me retire. Deseo ser respetuoso con la profesión que me ha dado tanto. Esperemos a ver qué pasa”, aseguró Michael Barrantes hace unos días.

En octubre de 2020, Barrantes comentó en FUTV que algo que pocas personas saben es que parte de su formación fue en el proyecto de Alajuelense en San José, cuando operaba en La Sabana.

Para entonces, también dijo que siempre ha sido saprissista, pero que si estuvo ahí fue por un tema de cercanía, porque él vivía en barrio Cristo Rey, en la capital, y ese era el único proyecto serio de fútbol que había cerca, aunado a que su familia sí es muy liguista.

Hoy, en Alajuelense no se fijan en qué dijo o qué no dijo el futbolista en el pasado.

Se enfocan en su rendimiento, en lo que puede aportar, en la lectura de juego, en la experiencia, en la habilidad de saber qué hacer con el balón y su potente remate de larga distancia.

El gerente general de la Liga, Ricardo Chacón, no mencionó ningún nombre sobre lo que busca Alajuelense, pero lo que sí dejó claro es que la planilla se está depurando de tal manera que el equipo tenga todas las cartas necesarias para ir en busca de ese título.

“Siempre hay una obligación de ser campeón, este equipo es grande y este equipo siempre tiene que ser campeón y lógicamente siempre se trabaja con la expectativa de serlo y se trata de alguna manera de hacer un análisis de lo que no se hizo bien en el torneo anterior”, relató Ricardo Chacón una vez que cayó el telón del fútbol femenino con el pentacampeonato de las leonas.

Prácticamente ya no quedaba ningún aficionado en el Morera Soto y él atendió a tres medios de comunicación que permanecían ahí.

“Hay que redoblar esfuerzos, reforzar al equipo, hacer algunos cambios porque si no se logró el título, hay que hacer cambios y eso es lo que se está trabajando, de manera que el equipo sea más efectivo en los momentos en los que hay que demostrar la jerarquía que en toda la historia se ha tenido”, manifestó.

Además, apuntó: “Lo voy a decir como rojinegro y no como gerente, pero a este equipo lo vamos a hacer campeón. Estoy seguro que con las incorporaciones que vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer campeón a este equipo, que siempre todos los años es una obligación, por supuesto”.

