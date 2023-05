Michael Barrantes finalizó su vínculo con el Cartaginés y revela con cuál equipo desea retirarse

El volante Michael Barrantes Rojas finalizó su contrato con el Cartaginés, tras quedar los brumosos eliminados del Torneo Clausura 2023, luego de caer 3-0 ante Alajuelense, por lo que desde ahora analiza su futuro inmediato en el balompié nacional.

Luego de ser pieza clave en el histórico grupo que alcanzó el título con el club brumoso, en el Torneo Clausura 2022, después de más de 80 años, llegó el momento para que Michael estudie detenidamente su siguiente paso, aunque tiene muy claro que su deseo es continuar jugando en la Primera División.

A sus 39 años (cumple 40 en octubre próximo) está muy lejos de pensar en el adiós. Es por ello que su objetivo es seguir aportando a su equipo en el terreno de juego, aunque desde ya piensa con qué club le gustaría retirarse, luego de jugar para el Deportivo Saprissa, Municipal Grecia, Puntarenas FC, Ramonense y el Cartaginés.

El mundialista de Brasil 2014 aseguró sentirse bien física y mentalmente y confesó cuánto tiempo más le gustaría seguir corriendo en las canchas antes de colgar los botines.

“Lo tengo muy claro. Todavía tengo para dar un poquito más dentro de la cancha, pero estoy a la espera de lo que vaya a suceder. Voy a tener una conversación con el profesor (Paulo César Wanchope) y veremos qué es lo que decide y qué es lo que la gerencia quiere”, dijo Barrantes.

Tiempo y equipo

El volante, quien también jugó en el fútbol de China, indicó que ya tuvo sus primeros acercamientos con el Cartaginés y ahora es cuestión de escuchar la oferta y la decisión de la dirigencia blanquiazul.

“Soy sincero, no le voy a pasar por encima a nadie, porque el profe es quien decide, al fin y al cabo, quién se queda. Estoy muy contento en el Cartaginés, ya tuve conversaciones con Leonardo Vargas sobre mi continuidad, pero todos estamos a la espera de una decisión del cuerpo técnico, porque él (Wanchope) es quien manda y quien tiene la planificación para el futuro del equipo”, añadió Barrantes.

Michael no tiene duda cuál es el tiempo estimado que le gustaría jugar y con cuál institución espera finalizar su carrera deportiva.

“Vamos a ver, me siento muy bien. Me siento para jugar un año más y sobre todo porque siempre he dicho que yo quiero retirarme del fútbol y no que el fútbol me retire. Deseo ser respetuoso con la profesión que me ha dado tanto. Esperemos a ver qué pasa en los próximos días”, enfatizó Barrantes.

De acuerdo al experimentado volante, se siente muy a gusto en el Cartaginés, donde lo han valorado y de allí su deseo de verse vestido de blanquiazul hasta el final, aunque admite que no depende solo de él, pero antes de escuchar otras ofertas se sentará a valorar lo que le proponen los blanquiazules.

“Todavía quiero seguir jugando, me siento bien. Creo que lo demuestro todos los partidos, pero también a mis compañeros y al entrenador en los entrenamientos. Siempre salgo muy contento, muy satisfecho con mi labor personal. Vamos a ver que sucede. Yo le hice ver a Leo (Vargas) que quiero seguir en la institución, que yo encantado de poder retirarme en el Cartaginés”, enfatizó Barrantes

Sobre la serie que perdieron ante la Liga, el mediocampista fue muy autocrítico, pero resaltó la labor del plantel en el certamen.

“Sin ser mediocres, o conformistas, me parece que el torneo fue bueno. No es fácil tener una primera vuelta tan irregular y en la segunda, con un mayor compromiso, la sacamos casi perfecta. Enfrentamos a un rival muy complicado. Me parece que regalamos los primeros minutos en casa que fue cuando nos cayó el primero gol y de allí nos tocó remar contra corrente”, manifestó Barrantes.

De acuerdo a Barrrantes, el equipo pudo dar más y fueron algunos detalles los que provocaron que quedaran fuera del certamen.

“Supimos reponernos en casa y vinimos a hacer un buen planteamiento al estadio Morera Soto. Nos faltó aguantar un poquito más en los primeros minutos. Con todo respeto, me parece que Alajuelense encontró los goles, porque fueron de rebote como los recibimos. Así es el fútbol, pero salgo satisfecho con el trabajo que la institución viene haciendo”, sentenció Barrantes.