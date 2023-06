Lo último que dijo Alajuelense sobre Joel Campbell

Joel Campbell finalizó su contrato con el León de México, es jugador libre y llegó el momento que estaba esperando Liga Deportiva Alajuelense.

Un día antes de que el León se proclamara monarca de la Liga de Campeones de Concacaf al ganarle la final a Los Ángeles FC, el gerente general de los rojinegros, Ricardo Chacón respondió una consulta sobre Campbell.

“Esperamos al partido y después de eso, en esta semana Joel es quien definiría cuál va a ser su futuro, porque como lo hemos dicho, él tiene ofertas en otros lugares y posiblemente, en lo económico es imposible poder competir.

“Pero esperamos que esta semana él defina si se viene para Costa Rica y que él defina cuál será el equipo en Costa Rica. Y si no, en cuál equipo jugará, porque estoy seguro de que son muchísimos en el mundo los que lo van a querer”, aseguró Ricardo Chacón.

El gerente de los manudos atendía consultas después de que las leonas se coronaron pentacampeonas en el Morera Soto, justo cuando ya no quedaban aficionados en el estadio.

Chacón comparte el pensamiento de las jugadoras del club, que no hay razón para emitir comparaciones entre ellas y ellos.

“No creo que haya que decir por qué uno sí y el otro no, posiblemente son temas muy circunstanciales que se han presentado y que han hecho que el equipo masculino no haya podido lograr el título”, mencionó.

Manifestó que confían que con el trabajo que se está haciendo por parte de la Junta Directiva y él mismo, “con el análisis y la reunión que tuvimos con Andrés Carevic, este equipo pueda reforzar algunas líneas y podamos por fin, porque es una obligación, darles la alegría a los aficionados rojinegros de un título”.

Alajuelense también esperaba ese último juego del León de México no solamente por Joel Campbell, sino porque ya podrá anunciar al español Javier Santamaría como el nuevo director deportivo del equipo.

Pese a que Ricardo Chacón no lo confirmó, es un hecho que Santamaría será quien releve a Antonio Solana en esa función.

Lo que sí mencionó es que la Liga tiene todo bastante encaminado en cuanto a sus movimientos y que cuando se incorpore el nuevo director deportivo, habrá un proceso de retroalimentación de todo lo que sucede en la institución.

“Por eso se está adelantando el trabajo, porque de alguna manera se está analizando todo lo bueno que se hizo, que creo que hubo bastante bueno, pero no lo suficiente para ser campeón. Entonces, hay que hacer un esfuerzo mayor y de alguna manera tratar de reforzar algunas líneas para que este equipo sea más convincente y pueda lograr el título”.

Ya la Liga había contado que esta etapa de negociaciones la están manejando el presidente del club, Joseph Joseph y el vicepresidente, Enrique Morúa, con el soporte de Ricardo Chacón.

“Apoyo en todo lo que tenga que apoyar, en la parte administrativa, en la parte financiera y si me lo piden, con todo el gusto en la parte deportiva, porque en este momento no hay gerente deportivo. Así que en todo lo que me necesite el club lo voy a hacer de esa manera y en los próximos días ya vamos a hacer algunos anuncios que estamos seguros que van a gustar a los aficionados”.

Insistió en que esos anuncios que dará Alajuelense van a generar expectativa.

“Y yo lo voy a decir como rojinegro y no como gerente, pero a este equipo lo vamos a hacer campeón. Estoy seguro que con las incorporaciones que vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer campeón a este equipo, que siempre todos los años es una obligación, por supuesto”.

Considera que el último intento fallido de los manudos por el título no genera presión adicional, porque en realidad, en Alajuelense siempre hay presión.

“Siempre hay una obligación de ser campeón, este equipo es grande y este equipo siempre tiene que ser campeón y lógicamente siempre se trabaja con la expectativa de serlo y se trata de alguna manera de hacer un análisis de lo que no se hizo bien en el torneo anterior”.

Pero a la vez, afirma que ese análisis tiene que ser en frío y ver que la Liga estuvo tan cerca del campeonato, pero no se dio.

“Así que hay que redoblar esfuerzos, reforzar al equipo, hacer algunos cambios porque si no se logró el título, hay que hacer cambios y eso es lo que se está trabajando, de manera que el equipo sea más efectivo en los momentos en los que hay que demostrar la jerarquía que en toda la historia se ha tenido”.

Si por un sector de la afición fuera, la planilla de Alajuelense prácticamente debería desbaratarse por completo. Sin embargo, el pensamiento objetivo a lo interno es que no se trata de desarmar al equipo, sino reforzarlo.

“Al equipo de alguna manera le habíamos devuelto la jerarquía de poder ganarle dos partidos en una semana a Saprissa. Hacía mucho tiempo no se hacía. Al final, la gente lo que necesita son títulos y para lograr los títulos, todavía hay que hacer un esfuerzo adicional con el grupo que hay, por supuesto también con la obligación de reforzarlo y en eso se está trabajando”.

Finalmente, Ricardo Chacón reiteró que en los próximos días van a tener buenas noticias para la afición rojinegra y aseguró que “este equipo se va a reforzar con el único objetivo de lograr el ansiado título que desde hace mucho tiempo la afición se merece”.

