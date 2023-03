Paulo Wanchope ve en joven portero al legionario que puede meterse entre los mejores del mundo

Paulo Wanchope no se anda con rodeos. Una de las máximas referencias del fútbol tico analizó la actualidad de la legión costarricense, que ha perdido fuerza en Europa, con solo dos representantes en ligas top: Cristian Gamboa (Alemania) y Keylor Navas (Inglaterra).

Para Chope, la MLS ha ganado mucho protagonismo entre los jugadores nacionales, además de que la ausencia de Costa Rica en mundiales menores ha afectado la llegada a Europa.

El exseleccionador nacional, nombrado embajador de la Liga Europa con Costa Rica, reveló que tiene mucha fe en el talento que pueda desarrollar el joven portero Patrick Sequeira e hizo un llamado a los otros legionarios a consolidarse en sus equipos, un requisito para que logren crecer.

-¿Por qué se ha perdido protagonismo en la élite del fútbol?

-Yo creo que ha salido un mercado emergente como la MLS (hay diez ticos en EE. UU.; ocho en la MLS y dos en la liga de expansión); muchos de esos jugadores pudieron esperarse para irse a Europa, pero no fue así porque la MLS es un mercado bueno, interesante, es cerca, y creo que por ahí eso puede afectar. El hecho de que Costa Rica bajara su clasificación a mundiales menores podría ser otro factor porque esa es una vitrina grande, Nosotros no hemos tenido la organización necesaria para clasificar a esos mundiales y algunas generaciones se pierden por no ir a mundiales menores.

-¿Es lo correcto?

-Es difícil de... No de juzgar, sino que es complicado para un muchacho de 20 años que le llegue una oportunidad de contrato muy buena, mucho mejor que estar acá y rechazar eso para decir me voy a esperar a ver si tengo un chance en Europa. Llega un contrato real de la MLS y es complicado, los tiempos cambiaron y ese mercado emergente acapara rápidamente el talento. Rechazar no es fácil...

-¿Usted lo haría? Evaluemos solo la parte deportiva.

-No se puede hablar solo de la parte deportiva, porque vea este ejemplo: a un muchacho le ofrecen $800.000 al año. Es muy complicado que diga que no... Es difícil decidir eso...

-¿Cuál es el legionario que más expectativa le genera?

-Yo quisiera y ojalá tenga más oportunidad ya sea en donde esté o en otro lado, pero me gustaría mucho que Patrick Sequeira comience a jugar. Yo sé que en cuanto él juegue más, hará cosas importantes para el club y el país.

-¿Por qué?

Él tiene cualidades para triunfar y ser de los mejores del mundo, él tiene todo.

-¿Manfred Ugalde es el que parece estar más cerca de ese nivel?

Es una parte llegar; él necesita consolidarse ahí (en Twente de Holanda), ha tenido sus altos y bajos, ha sido medio titular, ha hecho algunos goles, pero él necesita consolidarse. Una parte es llegar, pero lo más difícil es mantenerse varios años en ese nivel. Él está dando pasos para consolidarse, ojalá pueda avanzar más y ganar grandes cosas. Yo creo que él dio ese paso de estar allá y ahora debe consolidarse.

-¿Sufre la Selección Nacional con la ausencia de ticos en las mejores ligas?

-Indudablemente. Si más jugadores tienen la posibilidad de estar en ligas importantes, eso ayudará muchísimo al nivel de la Selección. Si no se puede recurrir a eso, pues hay que buscar consolidar a los jóvenes en la Selección, para que la Selección sea una vitrina para ir a esas ligas importantes.

-¿Cuál es su criterio de la legión?

-Yo creo que hay buen talento, pero necesitamos que ellos se consoliden en sus clubes, sin importar donde estén. Necesitamos que jueguen, que vayan buscando regularidad, porque llegan a los clubes pero no son protagonistas; ahí está el dilema.

-¿Le preocupa que ni siquiera hay representación en ligas ‘trampolín’?

-No, es que todo viene desde la base. Ya dije el factor que en mundiales menores no nos ven. Otra cosa importante es que hay que tener plan B si no se clasifica a los mundiales. No podemos quedarnos con que no vamos al Mundial y la generación se pierde. Esa ruta no se puede perder.

-¿Cómo se contrarresta?

-Hay torneos internacionales como Esperanzas de Toulón. Cuando yo estuve en la Selección esa puerta se abrió, luego se cerró, pero gracias a Dios ahora se retomó. Esta generación que va a ir a Toulón recupera camino al ir a este torneo aunque no pudo ir al Mundial Sub- 20. Recuerdo que cuando nosotros fuimos a Toulón tuvimos a jugadores como Aarón Cruz, David Ramírez, Ulises Segura, Darryl Parker, muchas figuras que al final se consolidaron.

-¿Cuáles son los cinco aspectos ‘no negociables’ para triunfar en Europa?

-Primero la disciplina, perseverar, una vez que se está allá no esperar que todo se adapte a uno, sino adaptarse uno. Se debe entender que la competencia es altísima, que el crecimiento se basa en el día a día, en los buenos hábitos. El entrenamiento no es solo lo que hago con el club, sino es el descanso, la alimentación, el entrenamiento no para y es constante.

-¿Fallamos en esa tenacidad?

-Yo creo que sí. Acá en el país, en los clubes que he estado, muchos jugadores entienden que el entrenamiento son las dos horas que se van a diario, pero necesitamos del cuerpo y la mente para estar bien. Debemos concientizar a los jóvenes que para estar en el alto nivel se requiere calidad de vida.

-¿Pero se carece de eso?

Es que cuando yo hablo de perfiles la gente lo asocia con lo físico, pero yo hablo de la parte mental y de cómo es ese jugador y esa persona.

Cuando uno ve un muchacho que no da una pelota por perdida, que no se está lamentando, que va y lucha, que se entrena al 100, uno busca esa mentalidad. Por lo general ellos están muy cerca del éxito, hay jugadores con más talento pero no tienen esa tenacidad. Muchos sienten que están lejos del alto nivel, pero vea este ejemplo: Anthony Hernández hace tres años no se imaginaba que estaría en un Mundial, él jugaba en Linafa, Segunda, y llegó a Primera, y en un abrir y cerrar de ojos llegó a un Mundial.

-¿Se desarrolla o se trae esto?

-Se desarrolla, uno lo trae, pero se desarrolla. Porque yo tuve la oportunidad de jugar baloncesto, pero el temperamento lo tenía, uno forma el carácter.

-Ahí es donde voy yo: Tener un contrato millonario a los 20 años al final puede ser contraproducente.

-Es que lo primero es la pasión. Yo era un apasionado por el fútbol, pero después tuve tenacidad, disciplina. Yo recuerdo cuando llegamos a la prueba con Mauricio Solís y él me dijo: “Vamos a hacernos una foto al centro de Londres”. Y yo de una le dije: “Yo vengo aquí a probar, quiero descansar, después voy a la foto”. Yo estaba muy decidido.

-¿En este punto afecta la MLS?

El hecho de ir a la MLS no quiere decir que el techo está ahí, por eso es importante tener perfil de ambicionar, de sumar, de crecer, de ser protagonista, de ir a mundiales, de ir a Europa.

-¿Le preocupa el futuro de la Selección Nacional?

-Ahora contrataron a Claudio Vivas, que trabajó muchos años con Bielsa. Creo que podemos sacarle provecho a eso y ojalá que pueda desarrollar el programa que tiene en mente y que pueda adaptarlo a nuestro país y encaminarnos a eso. Cuando la situación es complicada es el momento idóneo de refrescar y levantarnos otra vez.

-¿Por qué cree que los legionarios de la MLS no son llamados a la Sele?

-No sé, no sé. Esa es una buena pregunta para el seleccionador, no sé qué encuentra, porque la MLS tiene calidad. Vea que lo sufrimos con Alajuelense. Pudimos ver la calidad que hay en la MLS.