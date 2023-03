Luis Fernando Suárez fue tajante al responder por qué Manfred Ugalde sigue fuera de la Selección

El técnico de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, fue claro y contundente sobre la ausencia del delantero del Twente Manfred Ugalde.

Suárez, quien dio a conocer la lista para los partidos de la Liga de Naciones ante Martinica y Panamá, el 25 y 28 de marzo, de nuevo habló sobre el tema ante las consultas de los medios de comunicación y reiteró su posición sobre la ausencia del artillero.

Parecía que habían quedado atrás las diferencias, originadas en las declaraciones de Ugalde del 28 de setiembre del 2021, en el arranque de la eliminatoria a Catar 2022. Entonces, el delantero aseguró que no volvería a la Tricolor mientras el colombiano estuviera al frente. A Manfred le había molestado que el técnico justificara no haberlo tenido ni en banca ante Jamaica por su contextura y la desventaja en los duelos físicos.

Excluido del resto del resto de la eliminatoria y del Mundial, Ugalde había sido menos tajante cuando en diciembre del año pasado, en su venida a Costa Rica para la despedida de Bryan Ruiz, apareció la inevitable pregunta de la Selección.

“Solo Dios sabe qué tiene para mi futuro”, aseguró Ugalde.

Sin embargo, el timonel Luis Fernando Suárez dejó claro este martes que no es tema superado.

“Ustedes saben que Ugalde renunció a la Selección. Él no está en la Selección porque él dijo que mientras Luis Fernando Suárez fuera el técnico de la Selección no iba a venir. Entonces yo no puedo obligar a nadie a que venga y menos a estar con él que no quiere estar”, respondió en forma contundente Suárez en conferencia de prensa.

Al estratega se le insistió de qué debería pasar para que se diera un cambio en la decisión que tomó el ariete, quien en la actualidad suma tres tantos en la Eredivisie al marcarle al Heerenveen. (2-1) y un doblete el fin de semana anterior ante el Fortuna Sittard (3-0).

“No tengo la respuesta. porque no es de mí resorte esa decisión. No tengo respuesta”, reiteró en forma escueta Súarez ante las interrogantes.

Cuando el delantero dio a conocer en sus redes sociales el comunicado, donde explicó las razones por las que decidió alejarse del cuadro patrio, insistió que no fue de forma antojadiza.

“He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar esta decisión, que aunque muy dolorosa, siento que es la correcta para mi carrera en este momento”.

El colombiano utilizó al delantero en el primer juego eliminatorio frente a Panamá, donde jugó 60 minutos, por la eliminatoria mundialista rumbo a Catar 2022.

Sin embargo, ante México quedó en el banquillo y en el duelo frente a Jamaica lo mandaron a la gradería, aduciendo que ante los canaleros había perdido la mayoría de enfrentamientos en el uno contra uno. Comentario que indignó a Ugalde, quien prefirió dar un paso al costado.

Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa forma a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí.”, explicó Ugalde en su carta de renuncia a la Sele, en setiembre del 2021.