Luis Fernando Suárez incluye a portero de Saprissa Kevin Chamorro entre convocados a la Selección de Costa Rica

Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional, dio a conocer la lista de convocados para los partidos que disputará la Tricolor ante Martinica y Panamá.

Entre los llamados destaca la presencia de los porteros Kevin Chamorro, Alexandré Lezcano y Patrick Sequeira, así como los legionarios Francisco Calvo, Óscar Duarte, Alonso Martínez y Joel Campbell.

En la convocatoria llama la atención la ausencia de Keylor Navas, guardameta del Nottingham Forest, así como que de los 26 seleccionados, 16 son del campeonato nacional.

Uno de los que sorprende entre los nombres que dio el seleccionador, es José Pablo Córdoba, delantero de Guanacasteca, quien no estuvo en el microciclo, no ha trabajado con el técnico, pero cuenta con él para los duelos contra Martinica y Panamá.

Pero en el campeonato, Córdoba ha mostrado buen nivel y es uno de los goleadores del torneo. Suárez tampoco tomó en cuenta a ningún futbolista que actúa en la MLS de Estados Unidos.

Sobre la presencia de Alonso Martínez, quien milita en la segunda división de Bélgica, Suárez apuntó que se lo merece porque ha hecho las cosas bien con el Lommel SK, donde es titular y goleador del equipo.

También llamó la atención que Luis Fernando Suárez llevó a Johan Venegas al Mundial de Qatar y no estaba en buen momento, pero en ese instante dijo: “es un capricho y a mí me gusta”. Actualmente Venegas anda en buen nivel y es el goleador del campeonato y no está entre los convocados.

Costa Rica enfrentará a Martinica y Panamá en compromisos vitales en la Liga de Naciones de Concacaf.

Alonso Martínez regresa a la Selección, es uno de los leginarios que llamó Luis Fernando Suárez.

El primer juego es el sábado de la próxima semana de visita contra el cuadro martiniqués y el segundo el martes 28 en el Estadio Nacional ante el conjunto canalero.

El equipo patrio marcha en el segundo lugar de la tabla del Grupo 2 con tres puntos, cuatro menos que Panamá, por lo que será fundamental conseguir los seis puntos en estas dos fechas para acceder al Final Four.

📝 Estos son los convocados para enfrentar a Martinica y Panamá por Liga de Naciones. ⚽️



¡VAMOS SELE! 🇨🇷#FCRF #LaSele pic.twitter.com/q0AyoeoM64 — FCRF (@fedefutbolcrc) March 17, 2023