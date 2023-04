Paulo César Wanchope apunta ‘cosas ilógicas’ que no dejan crecer al fútbol nacional

Cartaginés emprendió su regreso a la Vieja Metrópoli con una gran desazón, pensando en cómo el Comité de Licencias avaló el Estadio Rafael Bolaños, pero aún no le ha quitado el vedo al Fello Meza.

Una vez que el juego entre Grecia y Cartaginés se canceló, no por la lluvia ni la rayería, sino por la iluminación, Paulo César Wanchope habló de ‘cosas ilógicas’ que no dejan crecer al fútbol nacional.

“Todas estas cosas no se puede, es complicado de entender. Bueno, complicado no, yo sé, uno puede tener la intuición de lo que está pasando, pero ojalá que de una vez por todas, para la próxima, mejoremos”, aseguró Paulo César Wanchope.

Los brumosos se fueron de La Plywood en Alajuela sin tener claro a qué hora se efectuaría finalmente ese partido ante Grecia, luego de que quedó en evidencia un error de comunicación en la Unafut.

Porque si la cancha estaba empozada y había rayería, no tenía sentido dar un tiempo de espera, si la iluminación iba a ser un contratiempo, como finalmente pasó.

Sucede que cuando se decretó la pausa para dar ese tiempo prudencial de media hora en principio, el comisario de la Unafut, Marvin Sánchez afirmó que no había ningún problema con la luz.

Después de los griegos y los brumosos calentaron otra vez y estaban listos de nuevo para saltar a la cancha, el propio Sánchez dio a conocer que lo habían llamado de la Unafut y que el partido se cancelaba y debía reprogramarse, porque ese estadio tiene vencida la certificación de la iluminación.

Fijar una hora para ese juego no resultaba tan sencillo tampoco.

“No sé, ojalá que no llueva, porque si llueve, otra vez se va a empozar la cancha, avalada por los señores del Comité de Licencias”, apuntó Chope.

A estas alturas, al técnico de los brumosos ya nada lo sorprende.

“Nos adaptamos, desde un principio les dije que esto iba a ser así, nos tenemos que adaptar, irnos tranquilos y regresar”, citó.

¿Qué le causa esto? “De todo”, respondió de inmediato, pero lo pensó un poco más.

“Juepucha, no sé... Decepción, impotencia, frustración. Frustración porque cuando uno habla, como la vez pasada que di un ejemplo del estadio de Pérez Zeledón, ahí mandaron un comunicado”.

”Pude haber dicho otros estadios, este supuestamente estaba avalado. Se suspende por la iluminación, pero programan un partido a las 4 p. m. y quiere decir que a las 5:30 p. m. se suspende”.

Después de eso, Wanchope aseguró que esas “son cosas ilógicas”, como “una cancha en mal estado, avalada por Comité de Licencias”.

Wanchope expresó también que él no sabe quiénes son los miembros de ese Comité de Licencias, ni sabe tampoco en qué se basan.

“Deben de tener intereses, verdad, evidentemente. Porque algunos estadios sí y otros estadios no. Da para pensar mal y entonces todas estas cosas no sé, no nos dejan crecer”.

”Con los entrenadores sí están encima de que debemos de prepararnos, a los jugadores también, la dinámica del juego, del partido, pero los que toman las grandes decisiones ahí arriba yo creo que están pensando más en otras cosas”.

La cancha del Rafael Bolaños tenía unos parches y Wanchope señaló que eso “llamaba la atención, porque están siendo rigurosos con los requisitos de algunos estadios, pero de otros estadios no tanto. Y sí, da para pensar mal”.

En Cartaginés se marcharon a la espera de novedades, porque surgió otro conflicto. De acuerdo al reglamento, el partido debería disputarse este domingo a las 4 p. m., en ese mismo lugar.

Sin embargo, si fuese así, el encuentro no podría ser televisado, porque Alajuelense recibirá a Puntarenas FC este domingo, a las 5 p. m., en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Ante eso, Cartaginés insistió en que debe hacerse lo que estipula el reglamento.

El otro punto de la discordia es que el comisario avisó que la Fuerza Pública giró la instrucción de que si el juego se efectúa este domingo, debe ser a puerta cerrada. Y Grecia debería dar el visto bueno para eso.

“Si hay que venir a jugar aquí a la hora que sea, estamos para eso, pero tampoco hay que esconder todo esto. No hay que quedarse callado, hay que hablar las cosas. Queremos mejorar, queremos que nuestro fútbol avance y a todas estas cositas hay que ponerles atención”, insistió Paulo César Wanchope mientras se definen los nublados en el partido entre Grecia y Cartaginés.