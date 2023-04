Presidente del Cartaginés explota otra vez: ‘Me siento frustrado’

Si el presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, ya estaba molesto, lo ocurrido este sábado lo frustró aún más.

Desde que llegó al Estadio Rafael Bolaños no podía creer cómo en ese reducto sí se pueden efectuar partidos de Primera División y no en el Fello Meza, cuando incumple exactamente los mismos señalamientos que el Comité de Licencias le hizo a la casa blanquiazul.

El partido que estaba programado para las 4 p. m. entre Grecia y Cartaginés en ese estadio alajuelense tuvo que trasladarse para este domingo.

Todo comenzó con un aguacero, que empozó la cancha y había rayería. Cuando las condiciones mejoraron en la cancha y los rayos se esfumaron, el comisario de la Unafut, Marvin Sánchez anunció que el juego no se podía efectuar, por la iluminación.

Eso desató más molestias, porque en un principio, el mismo comisario había dicho que eso no sería ningún problema. Luego, a él lo alertaron de que la certificación de iluminación del Estadio Rafael Bolaños estaba vencida.

Leonardo Vargas lo resume en que “esas son las inconsistencias en el fútbol nacional”.

- ¿Qué piensa de lo sucedido?

- A nosotros nos están castigando y nos castigaron duro por lo que pasó en el estadio de nosotros. Veo hacia aquellas graderías, porque este estadio (Rafael Bolaños) fue avalado. ¿Cuál gradería está numerada? Ninguna.

“Me siento frustrado, de venir, preparar el equipo y vamos a tener que hacer lo mismo este domingo y no sabemos qué nos vamos a topar, porque este estadio Licencias nunca lo tuvo que avalar.

“Es un estadio de Segunda División y lo avalaron para Primera y tiene un montón de deficiencias. Nosotros fuimos castigados por eso, Grecia fue castigado por eso, Puntarenas y Grecia. Este estadio lo avalaron y lo abrieron para jugar este partido”.

- ¿Esto le reafirma que todo es por temas políticos?

- Yo estoy convencido de eso y lo he dicho abiertamente. Esto pasa por otro lado y no son ni los jerarcas de la Unafut, ni de la Federación. Son los mandos medios los que hicieron esto, que a tres fechas de que terminara el torneo se jalaron esta torta y vea lo que pasó.

“Estamos nosotros viviéndolo. Es obvio. Que hay que cerrar el estadio de Cartagio, el de Puntarenas y darse las cosas para favorecer a los de siempre.

“Haberle dado el aval a este estadio es el acabose. A nosotros nos hicieron pintar todas nuestras graderías y vea el estadio que avalaron, solo para jugar este partido.

“Y no critico a Carmelita, ellos no tienen por qué hacerlo. Ellos le prestaron el estadio a Grecia y se los avalaron. Para unos sí y para otros no, dónde está el trato igualitario que dicta la FIFA.

“La gente que dirige el fútbol nacional ni siquiera ha leído los estatutos de la FIFA, de qué es lo promulga en todos los países. Aquí hay mucha cosa. Yo vengo molesto desde que no nos dieron a nosotros la oportunidad de jugar en nuestro estadio.

“Ofrecimos terminar lo que nos pedían, cerrar la gradería sur que no la íbamos a completar, pero no es tanto el tema de ser muy reglamentarios, porque hay veces que sí se pueden brincar los reglamentos”.

- ¿Ustedes podrían solicitar los puntos sobre la mesa por esto? Es que al final se debió a un tema de iluminación, el estadio está comprometido y también está el tema de la televisión...

- No creo que podamos hacer eso. Igual hay que revisarlo, pero eso no me gusta mucho. Grecia no es el culpable de esto. Los culpables son los entes federativos y de la Unafut que permitieron esto, no es Grecia.

“Avalaron el estadio y los reglamentos ya no fueron tan importantes, ya aquí los cuatro milímetros no fueron tan importantes. Entonces, a veces es una frustración que uno siente.

“A nosotros nos han hecho trabajar, gastar recursos y nos causaron un daño muy grande deportivamente hablando y no pasó nada. Aquí solo queda quejarse, porque el fútbol nacional mientras siga en las manos en las que está, seguirá igual”.

- ¿Cómo toma la falta de comunicación con el comisario, porque primero dijo que todo estaba bien con la iluminación y al final es por eso que no se pudo realizar el partido?

- Vea, Peggy Guillén (gerenta de Grecia) me dio una información, no era la misma que tenía el comisario, no era la misma que nos estaban pasando a nosotros por WhatsApp. Esto es una confusión, porque nadie sabía. Créame que al final nadie sabrá quién dio el aval para este estadio, si fue la Unafut, si fue Licencias, si fue Competición, no vamos a saber. Queda volver este domingo a esta cancha y esperar que no suceda nada extraordinario para realizar el partido.

- Un abogado dice que legalmente, ustedes pueden pedir los puntos. ¿Qué piensa de eso?

- Vamos a analizarlo con los abogados del Cartaginés, pero no es ese el punto. Nosotros podemos ganar en la cancha. A mí lo que me tiene frustrado es la situación de cómo avalaron esto, cómo provocaron esto y cómo castigaron a Cartaginés como lo castigaron y salen con una cosa de estas. Eso me tiene molestas.

- ¿No hay igualdad?

- Igualdad nunca ha habido, pero vea, es que dónde está la gradería marcada. No sé y si voy a medir los marcos, alguna fallita tendrán. En Cartago nos midieron milimétricamente, entonces es donde uno ve la mala fe y que lo que con lo que uno dice, tiene razón.

- ¿Cómo está todo para el próximo partido en el Fello Meza?

- Ya terminamos los trabajos y si Dios quiere el miércoles que llegan, porque pasaron la visita del martes para el miércoles, ya está todo. Lo que teníamos que hacer ya lo hicimos. El estadio Fello Meza la verdad es que desde que llegamos no hemos dejado de hacer reparaciones. Día a día hemos ido haciendo cositas. Hemos metido ¢150 millones en los últimos cuatro años.

- ¿Siente frustración?

- Claro, uno ha hecho un gran esfuerzo, así ha sido por parte de nuestra familia, del Cartaginés mismo, para salir de la situación en la que estuvimos. Lo hemos logrado y con este daño que le causan a uno. Nosotros dejamos de percibir millones contra la Liga Deportiva Alajuelense y la perdimos esa plata, no la vamos a recuperar y los únicos que quedaron felices fueron los miembros de la Federación y la Unafut que se confabularon para hacer esto.

“Cometen un error de este tamaño, que lo que hace es ponerlos en evidencia del tipo de reglamentos, que no es tal, que son otros motivos y como lo he dicho siempre, este es un tema en contra totalmente del Cartaginés”.

- ¿Van a ir hasta el fondo?

No es que hagan lo que quieran, pero yo voy a analizarlo con los abogados, porque venir este domingo, etcétera, etcétera, es una situación difícil otra vez, pero no es que me voy a ir contra Grecia. A ellos les avalaron el estadio. Hay otro culpable.

“Si los reglamentos dictan que el error que no creo que sea de Grecia, sino del que avaló el estadio, podamos obtener los puntos, probablemente lo vayamos a hacer. Pero a mí tampoco me gusta esa situación”.