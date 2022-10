Paulo César Wanchope aclara por qué vuelve a Cartaginés y responde a sus críticos

Paulo César Wanchope es el nuevo técnico del Cartaginés. Chope regresa a la Vieja Metrópoli cuatro años después de su fugaz aventura con los brumosos en el 2018. El timonel firmó por seis torneos cortos (tres años).

Paulo Wanchope regresa a Cartaginés por su revancha y con una realidad abismalmente distinta

La realidad del club y del propio timonel es muy distinta a la de aquel momento. Paulo confesó que lo hizo regresar y detalló lo que buscará implementar en un equipo que ya derribó todas sus barreras y fue campeón apenas en el Clausura 2022. El timonel también aclaró su situación con la Federación Costarricense de Fútbol.

- Agradecido de volver

“Agradezco porque se me da esta oportunidad y este honor de venir al campeón. Es todo un privilegio estar acá y sé la visión que tiene la nueva administración.

”Tenemos toda la ambición de ganar más títulos, de colaborar en un proyecto integral y de poner a disposición toda mi experiencia. Quiero potenciar a un club al que le tengo mucho cariño. Es la segunda vez que estoy acá y es un honor que se me de la oportunidad nuevamente de volver.“.

- Respuesta a críticas por su llegada

“Algunas veces dar explicaciones en el momento es complicado, por la efervescencia de la gente. Ahora es otra historia, es el presente y estoy ilusionado de estar en el proyecto. Lo veo como un gran rato de competir y de aportar a la institución.

”Este es un proyecto integral se quiere reestructurar las divisiones menores, se tiene una visión más amplia para estar más comprometido con la comunidad y los jóvenes. Acá tengo muy buenos amigos, sentí esa química y todo esto me hizo dar el paso“.

Paulo César Wanchope se mostró realizado al firmar con el Cartaginés por tres años. (Rafael Pacheco Granados)

- Las diferencias del Cartaginés del 2018 al del 2022

“Tengo mucha ilusión. Uno desde afuera ve estabilidad en la planilla, que era algo que no pasaba y es un buen indicio de que hay orden, planificación y una estructura. No es una casualidad que se ganara el campeonato y que se tirara abajo esa racha de 81 años. Se han dado pasos muy buenos, vi el comedor y el gimnasio nuevo, que son detalles que hacen mucha diferencia.

“Veo ganas de seguir creciendo, se ganó un campeonato y la pregunta ahora es qué sigue. Hay bases fuertes para seguir creciendo y vamos a aportar sobre esa línea”.

- Indiferente sobre si se le valora o no

“La vida algunas veces no se presenta como uno quiere. Uno tiene expectativas y a veces se da y otras no. No veo eso de si me dan el valor o no, sino que uno debe tener un balance. No hay que perder la cabeza cuando las cosas están bien y tampoco cuando están mal.

”He tenido tiempo de reflexión desde mi último trabajo y mi vida ha sido así, de subir y bajar. Esto es para todo el mundo, me tocó así como jugador también y hay que tener tranquilidad, no verlo como algo personal“.

- Lo que ofrece en su nueva etapa

“Siempre he dicho que uno aprende de los errores. En lo deportivo estábamos haciendo un trabajo bueno en mi paso anterior y así lo reconoce mucha gente, porque la base era buena y por razones que se conocen terminé ese proceso en 2018.

”Vengo con la misma ilusión y uno va creciendo con los años. El fútbol va evolucionando, pero no hay que perder la esencia y todos saben cómo quiero ver a mis equipos. Es un privilegio recibir el llamado del campeón nacional“.

- Marcel Hernández influyó

Marcel es un excelente jugador, hay un vínculo importante con él, porque lo traje al país y estoy ilusionado de trabajar con todos. Es una planilla muy buena”.

- Sus opciones en la Fedefútbol

“Había un proceso en la Federación para el tema del director de selecciones. Es un proceso largo, pero nada más y no sé en qué etapa están y tampoco la decisión que tomarán. La realidad es que estoy en Cartaginés con mucha ilusión y con muchas ganas de hacer bien las cosas“.

- Refuerzos de la planilla

“Uno de los aspectos importantes cuando uno tiene un llamado de un club es hacer un sondeo de la planilla. Este club es el campeón nacional y uno ve sobre lo que hay en el club, que es una planilla fuerte y buena. Hay espacio para mejorar, es un aspecto que ya luego lo hablaré con don Leo y su equipo de trabajo“.

- Insistirá en su metodología

“Es un tema de persistir e insistir. El mejor indicativo que puede tener uno como entrenador es que los jugadores respeten y les guste la metodología. Luego hay un tema de resultados, pero no se da solo por el entrenador, aunque en todo el mundo el que se va primero es el técnico

”Hay cosas en las que uno es autocrítico, uno debe tener presente mejorar y estamos claros con lo que queremos hacer y de la calidad que hay. Estamos muy contentos de estar acá y de insistir en la metodología de trabajo“.

- Refuerzos extranjeros

“VAmos a buscar refuerzos. Independientemente de si son extranjeros o locales, lo que queremos es que sean buenos futbolistas. Los contactos no es solo para traer futbolistas, sino para el crecimiento integral. Vamos a tratar de acercar al club a lo que se hace en el fútbol internacional“.