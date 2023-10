‘Paisa, nica muerto de hambre’: Juan Luis Pérez denuncia xenofobia en juego Herediano - Alajuelense

Juan Luis Pérez trató de ser lo más profesional posible en el electrizante partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, que culminó 2-2.

Optó por tener cabeza fría y no desconcentrarse ante lo que le gritaban algunos aficionados del ‘Team’ en el Estadio Ricardo Saprissa.

Después de pensarlo mucho y escuchar los consejos de su círculo más cercano, incluida su familia, el defensor de Alajuelense tomó la decisión de romper el silencio y denunciar lo que vivió en ese partido para frenar que situaciones de ese tipo sigan ocurriendo.

“Durante el calentamiento y en el transcurso del partido como se iba dando, cuando hacía un saque de banda y así, me empezaban a gritar: ‘paisa, nica muerto de hambre’ y sinceramente no le tomé mucha importancia, porque estaba enfocado en el partido. Pero me gustaría que tomen nota sobre eso, porque el fútbol es para divertirse, es para hacer unión, no para esas cosas que son muy feas”, afirmó Juan Luis Pérez.

Dijo que algunas personas no lo toman a mal, otras sí se sienten ofendidas y en su caso por más que quiso no pensar mucho en eso, no fue una situación que le hiciera nada de gracia.

Pudo no decir nada, porque al futbolista de la Liga no le gusta ser polémico ni verse envuelto en otro tipo de situaciones, pero también quiere contribuir para que ese tipo de gritos cargados de xenofobia desaparezcan.

“Yo nací aquí en Costa Rica, también estuve en el proceso para el Mundial con la Selección de Costa Rica y yo he hecho toda mi vida aquí. Yo decidí representar a la Selección de Nicaragua y lo hago con todo el amor, porque también mi papá es de allá y tengo una parte de allá”, relató Juan Luis Pérez.

Juan Luis Pérez denunció ser víctima de xenofobia en partido Herediano vs. Alajuelense

Y agregó: “Me gustaría que quiten todo eso, la verdad es feo, no solo para mí, sino para otras personas. Pasó conmigo, pero ha pasado en otros estadios con otros jugadores diciendo otras cosas y quiero decirle a todos los aficionados de diferentes clubes que no inciten a la violencia, eso no es bueno para el fútbol ni para nosotros”.

Tras el partido, él no quiso referirse al tema porque no se sentía listo para eso. Los insultos, la discriminación, la xenofobia y la violencia no tienen cabida en el fútbol ni en ninguna parte, pero lo que ocurre en los estadios, refleja los problemas de la sociedad.

“El fútbol es amor, unión y todo eso, no deberíamos de hacer nada de estas cosas porque es muy feo y también quiero decirle a la afición de la Liga que sea muy respetuosa en eso, que no digan nada del rival, que se enfoquen en apoyarnos a nosotros, que eso es lo más importante para la unión de nosotros”, concluyó Juan Luis Pérez.

Fue en ese mismo partido donde algunos aficionados de Alajuelense también incurrieron en un error, al gritarle: ‘Positivo, positivo’ a Orlando Galo, algo que no les gustó a Joel Campbell ni a Andrés Carevic y ambos pidieron a esos fanáticos que no continuaran con esa ofensa hacia el florense.

Que las situaciones vividas por Juan Luis Pérez y Orlando Galo acarreen alguna sanción dependerá de los informes de los comisarios de Concacaf, pero como antecedente está lo ocurrido en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Copa Centroamericana entre Saprissa y Real Estelí, cuando el jugador nicaragüense Óscar Acevedo fue víctima de xenofobia.

Alajuelense y Herediano jugarán dos partidos seguidos más, que serán en el Estadio Alejandro Morera Soto. El sábado se enfrentarán por campeonato nacional y el próximo miércoles será el pulso definitivo por el pase a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf.