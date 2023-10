Lo bueno y lo malo del electrizante partido entre Herediano y Alajuelense en Concacaf

Aunque llovió muy fuerte durante toda la tarde y saber que se iban a mojar no les quitó el impulso a quienes compraron su boleto para ir a ver lo que resultó un partido electrizante, en el pulso de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, en el Estadio Ricardo Saprissa.

Posiblemente nunca se habían visto tantos aficionados de la Liga y del ‘Team’ en ese reducto, a pesar de que muchos con boleto en mano no pudieron ingresar.

La gradería oeste se llenó de liguistas; mientras que los florenses se encontraban en la gradería este y también en la norte.

Entre colorido y cánticos, se sentía un verdadero ambiente de final entre dos equipos que días atrás aseguraron su clasificación para jugar la Copa de Campeones de Concacaf, pero que quieren ganarse el derecho de ir a pelear este cetro de la Copa Centroamericana contra el vencedor de la semifinal entre Real Estelí y CAI.

Tanto la respuesta de las dos aficiones como el espectáculo dentro de la cancha fueron lo mejor de una noche pasada por agua, porque ese 2-2 entre Herediano y Alajuelense en Tibás fue uno de los partidos más intensos que se han dado hasta ahora desde que arrancó la Copa Centroamericana, con golazos incluidos.

“Quiero agradecer a toda nuestra afición, que nos vino a apoyar de visitantes, a la gente que quedó afuera, que no pudo entrar y no sé el motivo, pero bueno, también es para ellos. Nuestro agradecimiento para nuestra afición, a toda la gente que nos vino a acompañar a pesar de la lluvia y que éramos visitantes. Nos hicieron sentir como en casa y muy agradecido”, aseguró el técnico de Alajuelense, Andrés Carevic.

La afición de Liga Deportiva Alajuelense llenó la gradería oeste del Ricardo Saprissa en la semifinal de la Copa Centroamericana de Concacaf contra Herediano. (JOHN DURAN)

El timonel de la Liga estaba apenado por percatarse de la cantidad de aficionados rojinegros que no pudieron ingresar al estadio.

“Me han dicho que mucha gente no pudo entrar y no sé el motivo, pero también para ellos agradecimiento, por el clima y venir entre semana también a apoyarnos. Son importantes para nosotros, es el extra, es el plus, así que esperamos a toda nuestra gente en el Morera para el apoyo incondicional que tenemos de nuestra gente y agradecer a todos ellos”, insistió Andrés Carevic.

Jeaustin Campos en su rueda de prensa dijo que quería tomarse un espacio en una de las respuestas a una de las consultas para referirse a la afición rojiamarilla.

“Agradezco muchísimo la posibilidad de que los heredianos estuvieran acá, a la afición mis respetos, nunca bajaron los brazos y a pesar de que no es nuestro estadio, ellos respondieron a la altura. Y eso a mí me gusta, me satisface y primero Dios que tengamos la posibilidad de seguir en esa comunión entre afición y jugadores”, destacó Jeaustin Campos.

Los aficionados de Herediano también llegaron al partido contra Liga Deportiva Alajuelense en Tibás. (JOHN DURAN)

Joel Campbell fue protagonista en el partido no solo con ese pase a gol desde media cancha que sirvió para Carlos Mora que se movió en diagonal y que ya lo habían comentado entre ellos.

También dio una clara muestra de Fair Play cuando no le gustó en lo absoluto escuchar a algunos aficionados liguistas gritarle a Orlando Galo: “Positivo, positivo”, justo cuando él acaba de cumplir una sanción por un caso de dopaje.

A pesar de que Orlando Galo demostró que la sustancia Clostebol que apareció en su organismo no fue de uso intencional, sino que era un tratamiento para combatir el acné, la FIFA de igual forma lo castigó.

Cuando ocurrió eso, en ese instante, Joel Campbell se solidarizó con Orlando Galo, se le acercó, lo abrazó y les hizo la indicación a los liguistas de que no siguieran porque eso no estaba bien, al tiempo que Andrés Carevic también respaldó al florense en ese instante.

La reacción de ellos fue espontánea, pero solidaria y ejemplarizante hacia la afición.

“En la cancha cada quien defiende su escudo, su uniforme, pero también somos seres humanos. Él pasó por una etapa dura de no jugar un año y hay que ser humano. Obviamente es normal que la afición rival te insulte, te digan cosas, pero hay un límite de insultos, pero ese para mí, en lo que son mis valores, no va”, expresó Joel Campbell.

Sin embargo, cree que tampoco se puede señalar a todos los aficionados por los gritos de unos pocos.

“Para nosotros la afición estuvo espectacular, solo fue ese momento con algunos, pero vinieron, apoyaron y agradecerles por siempre estar apoyándonos. Solo ese detalle que creo que podemos corregir, más por sociedad que por deporte, pero lo demás, un diez”, afirmó Joel Campbell.

Yeltsin Tejeda indicó que si aquel castigo que pasó Orlando Galo fue injusto en el momento, ya él cumplió la sanción, estuvo un año fuera y ha jugado dos partidazos en su regreso.

“También es injusto que venga la afición y grite algo así en contra de Galo. Yo les agradezco a Joel y al profesor Carevic por el gesto. Ya pasó lo que pasó, pasó un año, él volvió y lo vemos con las ganas que está, tuvo mucha paciencia.

”Ver a Joel, que es un baluarte para el fútbol nacional y un baluarte para Concacaf, habla muy bien de lo que es Joel, de lo que es el profe Carevic y lo que es la institución también. Ojalá que eso no vuelva a pasar, fueron los aficionados, sabemos, pero no debería de darse”, apuntó Yeltsin Tejeda.

El mismo presidente de Herediano, Jafet Soto, después de que dijo que solicitaría una investigación, manifestó: “Creo que eso es algo muy valioso y la verdad es que eso se tiene que acabar y me parece que la acción de Joel marca mucha diferencia.

”Cada uno apoyará a su equipo de diferente forma, pero que sea sana y dejar todo para que se resuelva donde tiene que resolverse que es en la cancha y me parece que eso es parte de lo que la gente tiene que ser consciente”.

Jafet Soto también dio su versión sobre esa importante cantidad de aficionados de la Liga a los que no les permitió ingresar al estadio.

“Había casi 200 personas afuera de La Doce y les dijeron que no podían ingresar. Se les advirtió por diferentes medios que no podían ingresar. Como lo dije, nosotros tenemos años de no recibir a esa barra en nuestro estadio porque nosotros no tenemos barra oficial.

”Los que se tienen que reclamar por qué no entraron son los mismos liguistas, entre ellos, porque pagaron justos por pecadores y alguno de los que no pudo entrar quedó fuera”.

¿Alajuelense se expone a algún castigo? Eso dependerá de los informes de los personeros de Concacaf. Y hasta el momento, en el Copa Centroamericana no se han dado a conocer sanciones por situaciones de discriminación, o el episodio de xenofobia que se presentó en la serie de cuartos de final entre Saprissa y Real Estelí.

El partido dejó imágenes de golazos bien festejados, como lo reflejan estas fotografías captadas por John Durán:

Carlos Mora convirtió el primer gol en el partido de ida de la semifinal entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN)

Allan Cruz puso el 1-1 con un trallazo. (JOHN DURAN)

Johan Venegas convirtió el segundo gol de Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN)