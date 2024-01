Pablo Arboine le deja claro a los demás equipos que Saprissa es el favorito

El Deportivo Saprissa se prepara para debutar en el Torneo de Clausura 2024, la defensa del tricampeonato inicia el sábado para los morados, quienes se trazan metas bastante altas para este año.

Así lo manifestó Pablo Arboine, defensa saprissista, quien en el Día de Medios, actividad organizada por la Unafut, dejó claro que Saprissa es el rival a vencer.

“Siempre vamos a ser favoritos; somos los tricampeones y en cada competencia seremos los favoritos”, afirmó Arboine de manera contundente.

Además de ser el tricampeón, Arboine dio otras razones para asegurar que su equipo es el favorito para obtener el título. Considera que el plantel cuenta con muy buenas variantes, y añadió que si la planilla ya era muy buena, ahora es aún mejor con la incorporación de Yoserth Hernández, Luis Díaz y Joseph Mora, quienes llegaron para reforzar al grupo.

“Son jugadores con recorrido y vamos a estar muy fuertes en la ofensiva. Si el torneo pasado fuimos el equipo más goleador y eficaz, debemos mejorar esos números en este certamen”, expresó Arboine.

Otro aspecto que Pablo resaltó es que ve a Saprissa como un equipo muy maduro, que posee buenos líderes, quienes saben establecer y conservar la calma en el plantel, cuando se presentan situaciones adversas. Añadió que, además de la preparación física y estratégica, trabajan mucho en la parte mental, tanto a nivel individual como colectivo, para alcanzar sus objetivos.

Arboine fue más allá al expresar que, además del título del campeonato, sueñan con disputar la final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Lo primero siempre será pelear por la clasificación y, por ende, por el primer lugar para optar al título. Tenemos un equipo fuerte y sólido, y queremos buscar el cetro 40. También tenemos la competición de Concacaf y queremos pelear por eso. Hace 20 años no se clasifica a un Mundial de Clubes, y es un objetivo claro: llegar a esa final de Concacaf y brillar fuera de Costa Rica”, destacó Arboine.

Pablo Arboine, defensa del Deportivo Saprissa, sueña en grande y afirmó que un objetivo es disputar la final de la Concacaf. (MAYELA LOPEZ)

Desde que Saprissa llegó a la final de la Concacaf en 2008, donde perdió ante el Pachuca de México, no ha logrado regresar a las fases finales en la región. En los siguientes torneos, habitualmente fue eliminado en la primera fase.

Arboine señaló que deben ir paso a paso, partido a partido, buscando triunfos que les den confianza.

A nivel individual, Pablo comentó que hace un tiempo tuvo dos ofertas concretas en Suramérica, pero no fueron lo suficientemente atractivas, y otros acercamientos no se concretaron. No se obsesiona con salir al exterior; si llega el momento, tomará la mejor opción, y sino, seguirá trabajando fuerte en Saprissa.

Pablo afirmó que llegó en un buen momento a Saprissa hace año y medio y ahora se siente más maduro. Agradeció a Dios por la oportunidad de unirse al club y resaltó que si en algún momento fue criticado, eso le ayudó a crecer.

Saprissa debutará como local ante Puntarenas a las 8 p.m. en el Estadio Nacional, la sede escogida debido al castigo de dos fechas que recibió su estadio después de la final de la segunda fase del Apertura 2023 contra Herediano.