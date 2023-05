Orlando Sinclair tiene la respuesta que Saprissa tanto buscaba

Si algo se le podía criticar o señalar como falencia al Saprissa super líder, justo era la falta de gol de sus delanteros. Incluso, sin ser un “9″, Warren Madrigal asumió el puesto y respondió con siete goles. Lo más paradógico es que la respuesta en ataque estaba en el banquillo y era Orlando Sinclair.

Seis tantos en los últimos cinco compromisos ratifican a Sinclair como la carta de Vladimir Quesada en la ofensiva. Lo mejor para el timonel, el futbolista y los morados es que este ariete llega encendido a las semifinales del Torneo de Clausura 2023.

Orlando Sinclair nunca antes había marcado un triplete, pero lo logró ante Grecia, en la fecha 22 del Torneo de Clausura 2023. (Jose Cordero)

Curiosamente la buena racha de Orlando coincide con la llegada de Quesada, quien conoce como pocos a este jugador.

“Le doy gracias a Dios por la victoria, por lograr el objetivo de 50 puntos, que nunca lo habíamos logrado. En lo personal estoy muy contento, porque nunca había marcado un triplete y lo mejor es que se me da de cara a la recta final y me llena de confianza”, comentó el futbolista.

El artillero marcó uno ante Cartaginés (1 a 1, fecha 18), uno contra Pérez Zeledón (gane 7 a 0, fecha 19) y también abombó las redes una vez frente a Herediano (triunfo 2 a 0, fecha 20). En esta seguidilla solo se fue en blanco ante Sporting (0 a 0, fecha 21).

Eso sí, su noche mágica fue justo en el cierre de la fase regular, ante Grecia, en la goleada 5 a 1. Sinclair consiguió el primer triplete de su carrera y lo celebró llevándose el balón.

“Me he caracterizado por estar bien en los momentos importantes, suelo aparecer y espero que esta no sea la excepción. Vamos a tratar de mostrar lo mejor todos, no solo yo, porque sabemos lo que nos jugamos y el objetivo tan grande que nos pusimos desde el inicio”, agregó.

Lo más curioso es que Orlando apenas tiene cinco duelos como estelar en el Clausura 2023. Si bien, disputó 14 partidos, principalmente fue una opción como variante.

El presente del ariete hace que Vladimir y su cuerpo técnico lo consideren ahora como el número uno para comandar la ofensiva. El objetivo de Saprissa es ser bicampeón y no es descabellado pensar que pueden hacerlo.

“En el fútbol nacional siempre se ha hablado de la irregularidad de todos los equipos, pero este Saprissa ha tenido mucha constancia y se ve”, finalizó Sinclair.