Orlando Moreira: ‘Si un técnico tiene miedo a ser campeón no puede venir al Herediano’

El vicepresidente de Fuerza Herediana, Orlando Moreira, fue enfático al señalar que siempre han tenido el objetivo de tener un técnico a largo plazo, en lugar de cambiar una y otra vez, aunque al final esa fórmula en apariencia inestable les ha sonreído con varios títulos.

El dirigente florense asegura que el intinerato de Jafet Soto los tomó por sorpresa, pues no esperaban despedir a Geiner Segura; los resultados, sin embargo, no lo acompañaron y los llevó a cambiar pronto de planes, según Moreira.

“Desde que llegamos con Fuerza Herediana, en el 2013, nos propusimos tener un técnico a largo plazo, pero no se nos ha dado. Hemos tenido la fortuna, la suerte que nos han funcionado los cambios de técnico y un día de estos lo dije: pueden criticar lo que quieran, pero el cambio de técnico nos funcionó porque hemos quedamos campeones”, aseguró Moreira.

Más allá de la alternabilidad en el banco y las críticas, el veterano directivo rojiamarillo expresó tener claro qué es lo más importante para la institución.

“Los aficionados heredianos quieren ser campeones, independiente de si es un técnico por semestre. Sino conseguimos un técnico para largo plazo y traemos uno y nos funciona qué vamos a hacer. Nosotros queremos un técnico a largo plazo, pero si no nos funciona, tenemos que hacerlo así”.

Orlando Moreira también tiene claro el desgaste que sufre Jafet Soto cuando se le recarga la función de entrenador con la de gerente, pero insistió en que es el propio Jafet quien sabe hasta dónde puede llegar.

“Con él hemos hablado y (Jafet) todavía aguanta un poquito, pero le hemos comentado que es él quien debe medir la situación. Le hemos dicho usted tiene la última palabra y se la vamos a respetar”, agregó Moreira.

Para el dirigente, la evaluación que hacen para la escogencia del timonel es exigente, pues entre otros apuntes explicó que analizan lo que ganó como técnico, el manejo de grupo y los resultados contra los rivales directos que pelean el título como Saprissa y Alajuelense. Además verifican su comportamiento como profesional y después de estudiar esos puntos cuentan con una tabla para calificarlos y escoger la mejor opción.

El vicepresidente de Fuerza Herediana insistió en que requieren de un entrenador experimentado que desee ser campeón y no tema enfrentar grandes retos.

“No puedo decir que no vamos a contratar un técnico extranjero, porque en el pasado no nos ha funcionado. Lo que sí puedo decir es que si un técnico tiene miedo a ser campeón no puede venir al Herediano. Tuvimos entrenadores en el pasado que les dimos gran proceso, como nunca en el Herediano, y no la pegamos. Lo que sí puedo decirle es que el porcentaje del técnico nacional es alto en cuanto a resultados”, afirmó Moreira.

Finalmente, al consultarle por Jorge Luis Pinto, Jeaustin Campos y el mismo colombiano Hernán Torres, quienes han sonado en los últimos días, el dirigente respondió sin tapujos: “En lo personal me parece que Jeaustin (Campos) es bueno; lamentablemente lo tuvimos que quitar porque llevaba 10 partidos y no ganaba y él lo entendió y tiene las puertas abiertas. En el caso de Pinto, es un entrenador que le gusta a uno de nuestro directivos (Aquil Alí) y en el caso de Torres hace un tiempo hablamos con él, pero está en un proyecto y está descartado”, sentenció Moreira.