Orlando Moreira: ‘Con los huevos que le metemos, ese es el gallinero que tenemos en Herediano’

Orlando Moreira considera que la apuesta por Jeaustin Campos fue todo un acierto del Herediano. (Alonso Tenorio)

Cada uno de los integrantes de Fuerza Herediana celebraba el título 29 del Team a su manera en el Estadio Colleya Fonseca, como Jafet Soto, que tenía tantas cosas en mente y se encontraba tan ocupado que no encontró espacio para la euforia, pero sí para lanzar dardos y revelaciones.

En el caso de Orlando Moreira no podía ser de otra forma que con esa manera espontánea y tan particular que tiene de meterle un picante especial al fútbol siempre que da declaraciones.

Tenía una sonrisa de oreja a oreja y luego de la ceremonia de premiación, el vicepresidente de Fuerza Herediana dijo que en el equipo estaban muy contentos porque este título es diferente, porque lleva ese ingrediente adicional de ser campeones en el centenario del club.

“Sinceramente no tenemos palabras para describir lo que se siente y nos prometimos nosotros mismos lograrlo y se cumplió. Aunque le duela a muchos, hemos llegado a diez títulos (con Fuerza Herediana); hay muchos que no duermen, pero diay, mala suerte”, apuntó Orlando Moreira en declaraciones a Radio Columbia.

Apuntó que en Herediano no se trazan diferentes objetivos, sino que todos los esfuerzos se orientan en el primordial, que es llegar a la final y luchar por ser campeón.

“Haber perdido en el Ricardo Saprissa (en semifinales de la segunda fase) fue un obstáculo grande, pero teníamos la convicción que dentro de la era de Jeaustin Campos era un accidente y quedó demostrado como tal, porque después de eso ganamos los partidos y nos dijo que era un accidente”, apuntó.

También mencionó que ellos han estado en los últimos tres campeonatos jugando fuera del Estadio Rosabal Cordero y que en ese lapso han disputado la final.

“No tenemos estadio, no tenemos centro de alto rendimiento. Algunos dicen que lo que tenemos es un gallinero y sí porque con los huevos que le ponen, con los huevos que le metemos ese es el gallinero que tenemos en Herediano”, afirmó Moreira.

Y agregó: “Para hacer lo que estamos haciendo, del 2013 al 2021 con 10 títulos hay que tener más que suerte y arriesgarse en los momentos difíciles y tomar decisiones. Y por eso yo digo que nosotros tenemos huevos”.

De los últimos diez torneos cortos, Herediano se adjudicó cuatro, Saprissa tres, Pérez Zeledón, San Carlos y Alajuelense, uno. Además, los florenses meten presión, porque en la historia del fútbol nacional la S colecciona 36 coronas, la Liga 30 y el Team llegó a 29.

“Nosotros no nos ponemos a la altura, nosotros luchamos para estar por encima de los equipos. No importa como se llame cualquiera de los once. Creo que todos se ponen la misma meta de estar por encima de los demás. ¿Y cómo está uno por encima de los demás?: ganando los campeonatos, pero como le digo, esto no es obra de la casualidad, es de trabajar mucho”, citó Moreira.

De forma inmediata analiza que ellos van trabajando paso a paso y que en realidad los rojiamarillos no están en una carrera por alcanzar a nadie, “sino por ganar nosotros”.

“Y ese es el secreto también para que el tema del centenario no nos diera ninguna presión en el tema de ganarlo. Desde el primer día dijimos esto es una fiesta, queremos estar en la fiesta y la única manera es ganando el campeonato. El centenario nosotros lo festejamos diferente, estamos construyendo un estadio lindísimo, estamos haciendo otras cosas no menos importantes que el título, pero eso le restó presión”.

Moreira habla como un herediano más que se siente orgulloso de pregonar que son el único equipo que ganó el título tanto en la fecha de su fundación y como en sus 100 años.

“Son cosas bonitas y son cosas por las cuales los poquitos o los montones, medianos o el número que sea de heredianos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos. Con el décimo campeonato, por contrato, nosotros ganamos 30 años más, otra pata más que le nace al renco. Ya no vamos a estar nosotros, pero esperamos en Dios que nos queden unos añitos para joder la vida un rato”, finalizó.