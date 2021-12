Un Jafet Soto nada eufórico lanzó dardos y revelaciones

Jafet Soto considera que algo muy relevante de este campeonato obtenido por Herediano es que todos los partidos fueron fuera de su casa, debido a la construcción del nuevo estadio. (Alonso Tenorio)

Jafet Soto trabajaba en las afueras del estadio en lo que fuera necesario y también buscaba que todo saliera bien una vez que Herediano se coronó campeón nacional del Apertura 2021; tenía tanto que hacer que no le importaba ejercer esas labores mientras veía a los aficionados rojiamarillos celebrar. Él, nada eufórico, parecía seguir atareado con el campeonato ya finalizado.

No fue hasta minutos después cuando el gerente del Team pudo atender a Radio Columbia y a Radio Monumental en el Colleya Fonseca.

Lo primero que dijo fue que ese campeonato se lo dedica a su padre, quien ya no está con él.

“Se lo prometí, que en el centenario y fuera de casa íbamos a ser campeones y él nos ayudó junto con el papá de Chino, a Alejandro (Oviedo) que es un ángel que se nos fue y nos ayudó muchísimo y nos empujó. A toda su familia, un beso desde aquí”, apuntó Jafet Soto.

Mencionó que es determinante la planificación, lo que han hecho como grupo porque asegura que Fuerza Herediana ha hecho un trabajo espectacular.

“Yo me siento muy orgulloso porque me han dejado decidir, la competencia es grande, tener dos instituciones tan tradicionales e instituciones que están creciendo muchísimo en Costa Rica, no es fácil; la competencia es dura, pero nadie le ha dado crédito a ser un campeón fuera de casa. Nosotros hemos jugado cuatro finales consecutivas fuera de casa y el hecho de estar ahí, lo digo humildemente”, indicó.

Contó que ya se lo había exteriorizado al grupo de Fuerza Herediana, que los patrones en el fútbol se repiten y está seguro de que empieza una década muy fuerte, porque será muy dura y muy competitiva para todos los equipos de Costa Rica.

“Yo creo que la estructura deportiva que hemos montado, sin mucha palabra, sin mucha cosa, sin mucho cuento, sin mucha historia, con muchos enemigos, indudablemente y qué lástima hablar de eso, pero es así”.

A pesar de eso, señala que lo que han hecho es importante, porque “ha sido con arroz y frijoles, sin nada del otro mundo, sin pelear por fichajes bomba, ni mucho menos y con la calidad de nuestros jugadores y controlar nuestra inflación”.

Soto subraya que cuando decidieron salir del Rosabal a buscar campeonatos afuera no fue una decisión sencilla, porque tenían que fortalecer al equipo.

“En otros años, téngalo por seguro que haber perdido tres finales consecutivas como las que habíamos perdido le habría costado la cabeza a diez o doce jugadores, porque no teníamos proyecto. Queremos reforzarnos más, sentarnos con el técnico, no hay tiempo, hay que trabajar y disfrutar este momento”.

Admitió que no había ninguna celebración programada, porque ellos no planifican fiestas.

“Tenemos una inversión fuerte con el estadio y vea que ni siquiera decidimos abrir el estadio y vender entradas, tuvimos 1.310 personas en el estadio, había permiso para 1.980 y decidimos con calma. Con nuestros colores tan encendidos y en este estadio se ve muy lleno, aprendimos de la semana pasada, aunque no estuvimos en el estadio en el partido físicamente mandamos gente a los alrededores de Alajuela, vimos qué era lo que el Ministerio corregía y el evento, salvo la invasión, ha sido un éxito”.

En cuanto a Jeaustin Campos, dijo que la manera en la que manejó estas instancias reflejó su experiencia.

“Esa es la labor de un técnico, es corregir, es mejorar, es cambiar situaciones que se ven y se detectan en los partidos, ser primeros nos daba la posibilidad de jugarnos ese chance. La experiencia de Jeaustin, la experiencia en este tipo de partidos, no es fácil conseguir un técnico tan ganador en el medio nacional, arriesgamos con él, nos ha salido bien y el trabajo que él hace ha sido serio, profesional, un cuerpo técnico fuerte, con un conocimiento rico del plantel y la parte física porque somos de los mejores. Usted ve a nuestros jugadores flacos y sin grasa porque así lo tenemos estipulado en los contratos”, apuntó.

El hecho de que Herediano sea campeón en su centenario es algo de lo que Soto también se siente orgulloso.

“Entras a una lista selecta, donde solo habían nueve y somos diez, qué lindo número. Muchos lo han intentado en el mundo y estar en esa lista selecta a la par de Juventus, de Chivas, Real Madrid no es de todos los días”.

Antes del juego, Jafet Soto trabajó en busca de que todos los protocolos establecidos se cumplieran. (Alonso Tenorio)

Y para eso, el equipo no presionó a los jugadores, ni al cuerpo técnico.

“Durante estos seis meses si vieron nuestro perfil fue tranquilo, no quisimos meterle esa presión a nuestros jugadores, que había que ser campeones. Tenemos una ventaja, jugué fútbol, el entrenador también. Esto sabe muy bien, porque entrar en una lista tan selecta como la de ganadores en su centenario eso no lo hace cualquiera”.

Jafet Soto reiteró que esta es la época más ganadora del Team y que tiene que darle méritos al grupo, porque lo ha hecho Fuerza Herediana.

“Ganamos 10 títulos y por contrato con esos diez títulos Fuerza Herediana tiene 30 años más de administración en Herediano”.

Pensando un poco más en el significado de todo esto, subraya que es diferente comerse el tamal y tomarse el cafecito siendo campeón nacional.

En diciembre del 2019 Herediano fue campeón en el torneo dedicado al centenario de Alajuelense y ahora consigue lo mismo en su propio centenario, contra Saprissa.

“Sabe a lo mismo. Un título es un título y llegar a 29 y estar a un título de la Liga yo creo que sabe bien, sabe muy bien, tenemos que ir por eso, nos hemos acostumbrado a eso y no podemos darle menos a la gente”, finalizó Jafet Soto.