Yeltsin Tejeda: ‘Es el gol más importante de mi carrera’

Yeltsin Tejeda fue clave en la obtención del cetro 29 de Herediano. (Alonso Tenorio)

Cuando Yeltsin Tejeda llegó a Herediano, ni siquiera le pasaba por la mente que tiempo después sería un hombre muy importante para la obtención de un cetro que es histórico para el club, porque el Team se proclamó campeón nacional en el torneo dedicado a su propio centenario.

El club florense lo rescató, lo devolvió a la Selección Nacional, lo convirtió en uno de sus capitanes y fue ese hombre que en una gran final difícil contra Saprissa llevó la calma, pero a la vez la alegría para Herediano, con un misil que fue un golazo y que ponía a los rojiamarillos a acariciar esa copa que está en su poder.

“Es el gol más importante de mi carrera, yo no estoy acostumbrado a meter goles, soy un jugador más defensivo y me tocó meter un gol importante. Lo más importante de todo es que somos campeones, quedar en la historia de un club tan bonito, que desde que llegué me han tratado de la mejor manera y estoy muy contento. Esto es para mi familia y para toda la afición, porque se lo merecen”, mencionó Yeltsin Tejeda en declaraciones a FUTV.

Ahí mismo confesó que llegó a Herediano pensando en una cosa, muy distinta a su realidad actual.

“Sinceramente solo pensaba en jugar para volver a salir y ahora estoy muy contento aquí, me siento acoplado y para lo que viene tengo dos años más de contrato y estoy agradecido con Dios”.

Tejeda cuenta que en Herediano se siente como en casa y así lo refleja en la cancha.

“Desde el primer día me han demostrado que quieren que esté aquí, ellos me han dicho que quieren que sea un jugador importante y han pasado casi tres años desde que llegué y hoy soy un jugador feliz, un jugador contento y que he ganado campeonatos importantes y espero que vengan más”.

El contención define al Team como una familia, como un equipo que entre más gana, más quiere y que no puede ser diferente.

“Es difícil ponerse a pensar en lo que viene, pero así tenemos que ser, querer más, yo creo que es un equipo que se merece esto, quedar campeón, jugar copas internacionales y vamos para eso”, citó.

Y agregó: “Yo creo que hoy es todo festejo, es todo felicidad, pero estoy seguro de que a partir de estos días tenemos que volver a entrenar, porque tenemos hambre, vamos con todo. Hay buenos jugadores y una gran plantilla para salir adelante”.

Herediano ganó los dos partidos de la gran final contra Saprissa. El primero por 1 a 0 en la Cueva y el de este domingo por 3 a 2 en el Colleya Fonseca. Es decir, la serie se tiñó de rojo y amarillo con un global de 4 a 2.