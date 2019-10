No haga caso de los elogios desmedidos, mucho menos a los aduladores. Pero tampoco crea a pie juntillas en eso que dice la gente, que los periodistas tiramos a los novatos para arriba, que les llenamos la cabeza de humo, que los encumbramos tanto que se vuelven estrellas fugaces, cuya luz se apaga en un dos por tres. No hay tal, Manfred. El arquitecto de su destino, es usted. Vendrán nuevas y mejores jornadas en el fútbol y también le tocará encarar el fracaso alguna vez. Confíe en Dios. Siga adelante, contra viento y marea. Lleve en el alma las enseñanzas de su hogar y comprobará que son verdaderas cartas de navegación. No afloje nunca y siga adelante, ¡siempre adelante, goleador!