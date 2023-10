No deben poner a jugar a Kendall Waston, es un riesgo que Vladimir Quesada no debe tomar

Por acumulación de tarjetas amarillas, Kendall Waston, defensa de Saprissa, no jugó el miércoles pasado en Honduras contra el Motagua. Kendall no viajó con el plantel y no tiene problema para enfrentar este domingo a San Carlos en la fecha 17 del Torneo de Apertura.

