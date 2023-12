Mauricio Wright: ‘No soy ningún idiota, tampoco voy a engañar a la gente’

A Mauricio Wright le sobra experiencia y por lo mismo, el técnico del Cartaginés no se inmuta al ver que a su club le dan pocas opciones en las semifinales ante el Saprissa, tras caer 2 a 0 en la ida. Sin embargo, el timonel considera que aún están vivos, ya que tienen los argumentos para revertir la serie en la Cueva (sábado, 8 p. m.).

Mauricio Wright fue campeón con Saprissa clasificando de cuarto y también fue parte del histórico título con Cartaginés, cuando los brumosos entraron como cuartos. (JOHN DURAN)

Asegura que no intenta engañar a nadie al señalar que en el primer choque generaron mucho y solo les faltó el gol, pese a la derrota 2 a 0. Wright insistió en que él tiene enemigos en la prensa que no resaltan lo bueno que hace y también, hay “muchas personas que no quieren que Cartaginés crezca”.

¿Qué tanto lo motiva que al Cartaginés se le vea casi que sin opciones?

- Tengo mucho respeto a las opiniones que den los demás. Sé que la afición de muchos equipos me quiere mucho y respetan el trabajo que he hecho en diferentes equipos. Sin embargo, también he tenido mis enemigos viejos en la prensa, no son de los nuevos, y tiran para atrás lo que hago.

”Sé cuándo llevo la cosa bien y cuándo va mal. No soy ningún idiota, tampoco voy a engañar a la gente y si digo que tuvimos muchas ocasiones de gol ante Saprissa y muchos tiros de esquina, es porque pasó y están las estadísticas que lo reflejan.

”Desde que llegué, le dije a la afición nuestra que no cayera en el juego de mucha prensa y muchas personas, porque no quieren que Cartaginés crezca y que este club tenga protagonismo.

”Entiendo que mis enemigos de prensa nunca van a destacar nada de lo positivo que hago. Tengo la espalda para soportar esto y me gustan los retos. Cuando me dicen que no puedo algo, es cuando más he logrado cosas”.

Cuenta con crédito con el Cartaginés, por el Torneo de Copa y el título que ganó, sumado a que llegó en medio torneo. Sin embargo, el fútbol es de presente y, ¿qué tanto depende su futuro de esta serie ante Saprissa?

- Vivo el día a día. No le hago mente a nada más, porque uno no sabe si va a llegar. Hoy quiero disfrutar, estar tranquilo y hacer las cosas bien. Lo que puedo decir es que todos los entrenadores hemos vivido buenos, regulares y malos momentos; no hay nadie que se salve.

”En lo que respecta al presente, lo podemos cambiar en un partido. Va a ser durísimo y con todo en contra, pero tenemos que hacerlo y este equipo ya sabe cómo lograrlo. La adversidad siempre está”.

¿Qué evaluación hace de su gestión?

- Me evalúo de una manera general. Aún nos queda un partido, queremos disputarlo y buscar nuestro objetivo, porque podemos ganarlo. Cartaginés tiene números positivos en el Ricardo Saprissa y así como nos tiran datos negativos, yo me quedo con los buenos en ese estadio.

¿Qué diferente puede hacer para revertir la serie ante Saprissa?

- Tenemos que jugar con las herramientas que tenemos y con lo que asumí desde que llegué. Se ha hecho bastante bien, pero nos ha faltado el gol y concentración en algunas jugadas defensivas. Hemos tratado de jugar con personalidad y no tenemos por qué inventar, sino que reforzar nuestro trabajo.

¿Cómo manejar una serie en la que tienen todo en contra?

- La serie no está perdida, son 180 minutos y estamos a la mitad. En este club contamos con jugadores de experiencia y calidad, así que al menos yo tengo fe en ellos. Sé que podemos ganar y marcar goles, porque ya lo hemos hecho.

”Vimos el video del primer partido y realmente tuvimos ocasiones de anotar, el volumen de juego fue bueno y sabemos que estamos cerca de lograr lo que queremos. Este no es un equipo novato, acá los jugadores tienen muchas semifinales y saben lo que deben hacer”.