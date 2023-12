Carlos Barahona también piensa que si jugara en Saprissa lo llamarían a la Selección de Costa Rica

Fue el propio Leonardo Vargas, presidente de Cartaginés y vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, quien puso el tema sobre la mesa, con una afirmación incendiaria: “Puedo asegurar que si Carlos Barahona se hubiera ido al Saprissa, hoy sería seleccionado nacional, pero como está con nosotros, no”.

El defensor de Cartaginés Carlos Barahona disputó 17 de 23 partidos con los brumosos en el Torneo de Apertura 2023. En 16 choques fue titular y sumó dos goles. (Rafael Pacheco Granados)

Pasó casi un mes después de que Vargas se quejara, al considerar que sus futbolistas son casi invisibles para los entrenadores de la Tricolor. Sin embargo, faltaba la versión de uno de los implicados en la declaración del dirigente y finalmente, Barahona habló con La Nación sobre el tema.

El defensor fue un poco más comedido, pero mantuvo la línea del jerarca. Hay que recordar que Carlos estuvo a nada de marcharse al Monstruo el semestre anterior y hasta había firmado un precontraro, pero finalmente todo se cayó con la S y renovó con los brumosos por dos años (le queda año y medio más).

“Cumplí 100 partidos en Primera División el domingo anterior y en total tengo como 115, contando Concacaf. Uno se extraña que no lo convoquen a la Selección. No voy a decir que no me llaman por estar en Cartaginés, porque este es un equipo grande, pero sí influye y le doy la razón al presidente”.

El futbolista de 21 años quedó fuera del primer llamado del técnico Gustavo Alfaro. Por encima de él citaron a jugadores del medio local, como Jeffry Valverde y Pablo Arboine (Saprissa), Haxzel Quirós (Herediano), Giancarlo González y Alexis Gamboa (Alajuelense).

A Barahona sí lo tomaron en cuenta en la Nacional para el certamen Maurice Revello 2023, antes llamado Esperanzas de Toulon (categorías menores). Así mismo, Claudio Vivas (timonel interino) lo citó para los amistosos de la Mayor contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (no tuvo minutos en ninguno) y para los fogueos de la Sub-23 ante Colombia.

Carlos debutó en Primera División a finales del 2020, con 18 años. El canterano de los centenarios se abrió camino como central, lateral derecho y, pese a ser diestro, también lo utilizan como carrilero izquierdo.

Desde que dio el salto ha sido muy regular y fue clave en el cetro del Cartaginés en el 2022, al punto que Saprissa estuvo a nada de llevárselo. No obstante, nunca estuvo en los planes de Luis Fernando Suárez, pese a que el colombiano llamó a 107 jugadores en su gestión, incluidas figuras de Liga de Ascenso.

“Pensé que me iban a convocar en el llamado anterior, porque vengo en crecimiento. Sin embargo, no se dio y solo sigo esperando y esforzándome para ver si me dan esa opción... Ha faltado que me den la oportunidad. Obviamente que sabemos que si uno llega a instancias finales, lo ven más y hay más opciones”.

Carlos Barahona apunta a ser legionario

Carlos Barahona tiene muy claro lo que quiere para su futuro: convertirse en legionario lo más pronto posible, pero en una liga competitiva y que le ayude en su crecimiento.

A sus 21 años, deja un poco de lado el factor económico y piensa más en su desarrollo. El defensor sabe que si tiene éxito deportivo, también contará con mejores contratos.

“Le he dicho a mi representante que busque lo mejor en lo futbolístico, porque quiero crecer como profesional. El dinero va a llegar si uno está en una buena liga y mejora... Quiero jugar afuera, ahí está mi futuro y como joven es a lo que aspiro”.

Barahona renovó por dos años con los brumosos y aún le resta año y medio más. No obstante, cuenta con cláusulas para salir antes, si llega una oferta que beneficie a todas las partes. Su deseo es que el club que lo formó también gane.

Según contó, hace seis meses se le presentaron buenas opciones para marcharse a Europa, pero al final no se concretaron. Eso sí, aspira a que luego de un semestre muy regular, aparezca algo mejor.