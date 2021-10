Mauricio Wright acepta los pecados de Saprissa y lanza una advertencia

¿Qué dejó de hacer su equipo ante Herediano?

Considero que fuimos muy permisivos. Habíamos hablado de lo de Gerson Torres, que es un muchacho que maneja muy bien su puesto y siempre se perfila hacia adentro, así que recalcamos que había que escalonarse para marcarlo, pero no lo hicimos. Esos cuatro o cinco minutos de desatenciones nos costaron el partido.

[ Saprissa también sufrió ante el resurgir de Herediano con Jeaustin Campos ]

¿Qué valoración hace del arbitraje?

Ustedes saben que con los temas arbitrales no me meto y esta vez no será la excepción. No opino sobre el tema, para eso está la prensa, que tiene la televisión y pueden analizar todo lo que pasa.

¿Cuánto le preocupa el sector izquierdo de la defensa, porque Ricardo Blanco juega por ahí a perfil cambiado y Saprissa no logra consolidar a un futbolista ahí?

Estamos tratando de consolidar a alguien en el sector izquierdo. Cortés estaba haciendo un buen partido, principalmente en el segundo tiempo, pero se desesperó un poco con el junta bolas, que sabemos que son del equipo local e hicieron su papel. Wálter cayó en la trampa, pero hizo un buen juego.

¿Hay mucha diferencia futbolística entre los jugadores de Saprissa que son seleccionados y los jugadores que los suplieron hoy?

Deja esa impresión. Es algo que debemos hablar con el grupo, porque nos pasó lo mismo con Sporting y en ese choque sin seleccionados no estuvimos a la altura. Ante Herediano hicimos un partido muy diferente, pese a los dos goles equilibramos. Sin embargo, esto es de capacidad y nosotros no la tuvimos para rescatar aunque sea el empate, pese a tener un jugador de más por mucho tiempo.

Fiel a su estilo, el técnico de Saprissa, Mauricio Wright, no paró de girar indicaciones en el duelo en el que Herediano se impuso 2 a 1, por la fecha 14 del Torneo de Apertura 2021. (Rafael Pacheco Granados)

¿Siente que la planilla se le quedó corta?

Siento que no. No se le puede quitar valor a nuestros jugadores, porque en general ante Herediano todos dieron un esfuerzo muy bueno ante Herediano, pero no alcanzó para el resultado. Herediano tampoco tuvo a sus seleccionados y debemos entender que regalamos algunas cosas con desconcentraciones y esto nos costó.

”Acá todos tienen que estar preparados para cuando les toque jugar y todos los futbolistas saben que esto es Saprissa y así funciona”.

¿Le preocupa que Saprissa no encuentra regularidad?

Quisiéramos otras cosas. Sin embargo, Herediano estaba totalmente descansado y nosotros veníamos de hacer un gran esfuerzo en la Liga Concacaf ante el Santa Lucía y esto fue ventaja para ellos (Herediano) y para nosotros una leve desventaja.

”Este partido nos deja un sabor agridulce, porque el equipo estuvo bastante bien, intentamos por todos los medios para irnos con algo más, pero las derrotas también dejan enseñanzas. Esto no termina acá y Saprissa va a pelear por el liderato.

¿Qué le deja este tipo de partidos ante un rival calificado?

Deja muchas conclusiones. Hay situaciones que uno comenta con la prensa abiertamente y otras que son de camerino y se deben hablar a lo interno. Pese a que se hizo un juego bastante aceptable, debemos apretar clavijas en momentos claves del partido, porque estamos dejando ir puntos importantes.

¿Le pasó factura que el partido se cortara tanto en el segundo tiempo?

Cuando pasan situaciones así uno podría pensar que sí afecta, pero en lo personal considero que no. Pienso que fuimos muy permisivos, aceptamos dos goles muy rápido y fue ahí donde perdimos el partido. Quedaba mucho tiempo después de los goles y con un hombre de más no tuvimos la capacidad de hacer algo más.