“Esto pasa justo cuando Alajuelense cumplió el centenario que los liguistas tanto estábamos esperando. Lo de Gael es lo más duro que he vivido y él también me provocó la alegría más grande que he tenido en mi vida, la noticia esta no hay plata que la pague, no hay cosa más alegre que le digan a usted que el chiquito está sano, que ya no tiene el tumor. Fue una alegría tan grande que todos nos pusimos a llorar de la felicidad”, finalizó el exdefensor rojinegro.