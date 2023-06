Marvin Angulo ya tiene equipo y no es Cartaginés, San Carlos ni Sporting FC

Saprissa le cerró las puertas a Marvin Angulo, pero le sobraban ofertas para continuar con su carrera. De cierto modo, se generó una competencia por el “10″ y finalmente Liberia sorprendió a todos.

Ni Cartaginés, San Carlos o Sporting FC, algunos de los clubes que en teoría estaban interesados, pudieron hacerse con los servicios del creativo, quien a sus 36 años probará suerte con el recién ascendido a la Primera División.

“Nos llenamos de orgullo en presentar a Marvin, seguramente sus pasos engrandecerán nuestra historia. Su gran experiencia aportará calidad a nuestro plantel en Primera División”, comunicaron los liberianos.

Marvin firmó para la temporada 2023-2024, pero extraoficialmente se maneja que el acuerdo es por dos años.

Y es que llama la atención que incluso este miércoles el presidente de los brumosos, Leonardo Vargas, reconoció que le interesaba Angulo y le tenía mucha admiración. El dirigente blanquiazul señaló que tratarían de convencer a un jugador que era del gusto del técnico Paulo César Wanchope. No obstante, ya no podrá.

“Obviamente Marvin Angulo es un gran jugador, siempre me ha gusta y lo admiro mucho. Es un jugador que no tiene equipo, sí nos interesa y hay condiciones que buscamos y él las tiene. No es solo él, sino que estamos analizando seis o siete jugadores más, pero lo estamos llevando con calma.Vamos a dejar que la gente que debe encargarse de esto en el club trabaje y si se da, bienvenido sería”, señaló Vargas.

Marvin Angulo fue parte del plantel de Saprissa que ganó el título 38 y en cuestión de días encontró nuevo equipo. (Alonso Tenorio)

Angulo hizo historia en el Monstruo, equipo con el que jugó durante nueve años y fue pieza clave en la conquista de nueve títulos nacionales. Ahora tratará de aportar en un plantel que busca llegar con fuerza a Primera.

Liberia también hizo oficial la llegada de Berny Burke, Daniel Vargas y Mynor Escoe. Así mismo, renovaron a todo el plantel que ascendió.

“El futbolista de 27 años se desempeña como extremo por derecha y llega como agente libre por periodo de un año, proveniente de Puntarenas FC. Posee un paso destacado en el fútbol costarricense en clubes como Santos, Herediano y Sporting. En el exterior, militó en CD Santa Clara (Portugal)”, detallaron en la institución liberiana sobre Burke.