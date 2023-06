Saprissa le cerró las puertas, pero el fútbol le sonríe a Marvin Angulo

Salir de Saprissa, donde jugó durante nueve años, no tomó por sorpresa a quien dejó un legado imborrable. Saprissa le cerró las puertas a Marvin Angulo y decidió no contar más con él, pero el fútbol no le dio la espalda.

Marvin continúa adelante y se abre así un nuevo capítulo en la carrera del experimentado futbolista de 36 años. En una entrevista con La Nación, Angulo contó cómo se dio su salida del club morado y reveló que esta semana definirá su futuro, ya que según dijo, al menos cinco equipos desean contratarlo.

“Salir de Saprissa era algo que esperaba, sobre todo por cómo se estaban dando las cosas. No me tomaban en cuenta para los partidos y no me decían por qué no jugaba o por qué me dejaban fuera, a pesar de que mis estadísticas en los entrenamientos eran de las mejores”, dijo Marvin.

Durante su tiempo en Saprissa, Angulo se ha ganado el respeto y la admiración de la afición gracias a su entrega, liderazgo y calidad en el juego. Sin embargo, decidió hablar con Ángel Catalina, gerente deportivo del club, para aclarar su situación.

“En enero fui a buscar a don Ángel Catalina, le dije que prácticamente no contaban conmigo y si podíamos hacer algo al respecto. Surgió la opción de ir a San Carlos y al final decidí quedarme en el club y terminar mi contrato, pero no me dijeron nada y conforme avanzó el torneo me di cuenta de que ya no contaban conmigo”.

“En los últimos días le pedí a don Ángel que pudiéramos reunirnos, él accedió, pero canceló la cita y la reprogramó para el día siguiente. Durante la reunión, me dijo directamente que no iban a contar más conmigo”, manifestó el volante.

Marvin Angulo logró 9 títulos con Saprissa. Además, es el octavo jugador con más partidos jugados en la historia del Saprissa, contabilizó 411 juegos.

Angulo fue una pieza clave en la conquista de nueve títulos nacionales, dejando una huella imborrable en la historia del club morado. Por eso, y por el respaldo de la afición, expresó que se marchó sin resentimientos.

“Me fui tranquilo porque sé que di lo mejor y cuando el equipo me necesitó, traté de dar lo máximo y eso se reflejó con el apoyo de la gente. En redes sociales, los aficionados me respaldaron y les agradezco. Es algo que nunca imaginé que sucedería. El cariño que la gente me tiene me impactó demasiado, y me marcho tranquilo porque sé que cuando me necesitaron, lo hice de la mejor manera, y cuando no estuve en los planes, estuve ahí para apoyar al equipo”, señaló el exsaprissista.

Con una mentalidad centrada y una determinación inquebrantable, Marvin Angulo está listo para enfrentar los nuevos retos que se le presenten en el mundo del fútbol. Su experiencia y conocimiento del juego son activos valiosos que podrían beneficiar a cualquier equipo que decida contar con él.

“Sí, sigo en el fútbol y de hecho tengo varias ofertas de clubes, las estoy analizando para tomar una decisión, que espero sea esta semana”, indicó Marvin.

Saprissa anuncia la salida de Marvin Angulo a una semana de proclamarse campeón

El destino de Angulo podría estar en Cartaginés, incluso se llegó a decir que Paulo César Wanchope, técnico del equipo, lo llamó, pero el volante aclaró este tema.

“Paulo no me llamó a mí, seguramente habló con mi representante y coordinaron algo, pero no he tenido una conversación con mi representante. Hay alrededor de cinco o seis clubes, a los que por respeto no mencionaré, y eso me pone muy contento. El hecho de que valoren lo que puedo aportar es algo muy positivo para mí”, aseguró Marvin Angulo.

El jugador admitió estar un poco sorprendido de que varios equipos lo hayan buscado.

“Sobre todo por mi edad, ya que normalmente a uno lo van descartando, pero estoy agradecido por la forma en que estos clubes me han tratado. Sé que puedo dar más y lo más importante es hacerlo de la mejor forma”, opinó Angulo.

Marvin sigue en el fútbol y aunque no sabe hasta qué edad continuará, eso dependerá de cómo se sienta. Sin embargo, en este momento, aseguró haberse preparado muy bien para seguir en los terrenos de juego.

“Tengo la energía y la ilusión para continuar. Agradezco al preparador del gimnasio donde entreno, quien me ha ayudado a mantenerme en buena forma”, resaltó Marvin.

La camiseta número 10 queda vacante en Saprissa y Marvin no se atrevió a decir quién debería llevar ese número.

“Es difícil decir quién podría usarla, pero el número en sí no importa. Quien asuma esa responsabilidad deberá hacerlo bien, al igual que cuando me tocó a mí que me la dieron. Yo no la pedí y afortunadamente me fue bien. La tuvo Alonso Solís, la retiraron y luego estuvo disponible, creo que Juan Bustos Golobio la usó en un torneo y después me la dieron a mí”, recordó Angulo.

Marvin Angulo guarda buenos recuerdos de su tiempo en Saprissa, pero ha pasado la página y está listo para escribir una nueva historia en otra institución.