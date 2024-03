Martín Arriola: ‘Quedó demostrado que no era el entrenador’

Escenas similares a las vistas en el aeropuerto cuando Liga Deportiva Alajuelense llegó de Estados Unidos se repitieron en Nicoya. Con el pitazo de Adrián Chinchilla se acabó el partido y la Liga cayó por goleada contra Guanacasteca (3-0).

Afuera del camerino de los rojinegros estaban varios integrantes de La Doce, con cánticos llenos de reproches e insultos hacia el equipo.

“La gente tiene todo su derecho de estar molesta, lo que está sucediendo no es del agrado de ellos y por supuesto no es del agrado de nosotros. No hay mucho que decir con respecto a eso”, afirmó Martín Arriola, quien fungió como técnico interino de la Liga en este juego tras el despido de Andrés Carevic.

Mientras que de fondo se escuchaban esos cánticos de los aficionados, Arriola contó que cuando quitaron a Andrés Carevic, la dirigencia le pidió la ayuda para que él pudiera estar a cargo para lo que sería este juego.

“Nos enfocamos en este partido y creo que hasta que el equipo estuvo con once, lo hicimos bien y tuvimos chances de gol. La expulsión condicionó mucho y con la presión que estamos teniendo nosotros, cuando te enfrentas a estas adversidades, posiblemente lo que viene es consecuencia de... Y eso fue lo que pasó”.

Negó que el momento caótico de Alajuelense sea porque ellos lo tienen todo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), porque en realidad cree que todos los equipos merecen contar con lo mejor.

“Hay que hacer un alto en el camino inmediatamente, todos tenemos que hacer un mea culpa y tratar de construir hacia adelante. No descubro nada con decir que estamos en una situación más que crítica y el fútbol tiene esas situaciones. Todos los que estamos acá somos los encargados de ver qué tenemos que hacer para salir adelante”, aseveró Martín Arriola.

- ¿Qué decisiones inmediatas se deben tomar?

- Esa pregunta no es para mí, esa pregunta es para la directiva, para la gerencia, que están trabajando sobre eso. Ya se fue un entrenador y quedó demostrado que no era el entrenador, por el resultado. Entonces, creo que todos los que estamos inmersos en esto somos culpables y todos somos responsables de revertir esta situación.

- ¿Cómo visualiza el futuro próximo del equipo?

- La visualización es que lo más rápido posible tenemos que salir de esta situación. Los que estamos acá lo queremos y es la necesidad que tiene un club como este. Es muy importante inmediatamente mirar para adentro todos.

”Estoy seguro que hay gente trabajando en eso, no hay tiempo y cuando te caes en una situación de crisis como en la que estamos nosotros, a veces el hecho de que haya poco tiempo conspira. A veces los hombres son de desafíos y hay gente que está capacitada para desafíos y salir adelante”.

- La Liga tiene un camerino pesado. ¿Cómo lo ve, porque se nota caído anímicamente desde afuera?

- Qué difícil cuando estás en un club como este y las cosas no te salen. Hay mucha presión. Hay mucha incertidumbre y al final de cuentas, más allá de pesado o no pesado, todos somos seres humanos y es lo que sucede. Nos encontramos con una problemática del juego sumado a todo.

”Si en esos quince minutos hubiésemos concretado alguna chance, no quiero decir que el resultado haya sido diferente, pero se desencadenan situaciones cuando tu equipo está con mucha presión, que viene de un 4-0, con todo lo que pasó con el técnico y te encontrás con una situación tan rápida, en lo anímico golpea.

”Y no escapa que todos los que estamos aquí, no solo nos sentimos responsables, sino que estamos muy tristes por lo que está sucediendo”.