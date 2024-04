Mariano Torres termina contrato y Juan Carlos Rojas dice cuál es la posición de Saprissa

A Mariano Torres se le termina el contrato con el Deportivo Saprissa, el vínculo llega hasta diciembre. El argentino y capitán de los morados está con el equipo desde 2016 y al día de hoy se desconoce qué va a pasar con él a finales de año.

Mariano, quien el próximo mes cumple 37 años, afirmó meses atrás que aún no toma una decisión. No sabe si continuará o dirá adiós al cuadro morado.

Pero, ¿cuál es la posición del club? ¿Piensan en él o la dirigencia cree que por su edad es mejor cerrar el ciclo con el volante?

Previo al juego que Saprissa disputó el domingo pasado contra Sporting, Juan Carlos Rojas, presidente de los tibaseños, dio su opinión sobre el futuro de Mariano Torres en la institución.

“Esto es un tema que siempre va en ambas vías, el jugador tiene que querer y el club también. Queremos que Mariano siga, porque conocemos su calidad y vemos las estadísticas físicas, son impresionantes. Mariano es uno de los que más corre y más desgaste tiene”, dijo Juan Carlos Rojas en Radio Columbia.

LEA MÁS: No todo es fiesta para Saprissa

Rojas resaltó la capacidad física del argentino, su técnica y el profesionalismo dentro y fuera de la cancha.

“Mariano se cuida y entrena como debe ser y en mi opinión puede estar aquí bastante tiempo más. Nos toca sentarnos y ver qué quiere, pero las puertas están abiertas y esperemos que siga con nosotros varios años más”, comentó Juan Carlos Rojas.

Mariano Torres, capitán del Deportivo Saprissa, se toma su tiempo para definir si en diciembre continuará o se marchará del club. (Alonso Tenorio)

Al final del encuentro, que Saprissa le ganó a Sporting 2-1, la prensa le consultó a Mariano sobre su futuro y agradeció las palabras de Juan Carlos Rojas.

“Tengo las cosas claras, sé que estoy grande, voy a cumplir 37 años y tengo contrato hasta diciembre. Terminado el convenio, analizaré, hablaré con mi familia y veré cómo estoy físicamente y veré si sigo jugando o no”, dijo el volante.

Torres agregó que en el plano físico se siente bien y eso lo tiene contento. Se ilusiona al ver que cierra bien los partidos y cree que puede darle más a Saprissa.

“Lo único que tengo claro es que termino el contrato en diciembre. Siempre tengo ganas de ganar, eso me incentiva a levantarme temprano a entrenar, a seguir compitiendo. A mí me gusta competir, eso me encanta y cuando no sienta esa hambre, es porque el cuerpo o la cabeza me indican que ya no debo seguir. Pero mientras tenga esos deseos, lo voy a seguir haciendo”, manifestó Mariano.

Es cuestión de dar un poco de tiempo para resolver la situación de Mariano Torres, tampoco hay prisa entre las partes y mientras llega el momento de conversar, el presidente morado aprovechó para analizar el campeonato que ha hecho el equipo.

“Al inicio fue un torneo complicado, se vio un poco de irregularidad, sobre todo por algunas lesiones que también nos han afectado. La realidad es que este es un equipo con mucho bagaje, mucha continuidad del grupo y cuerpo técnico y ahora vemos el Saprissa que más se asemeja al torneo pasado y el que queremos”, indicó Rojas.

Juan Carlos agregó que han tenido torneos un poco más constantes como el pasado, pero resaltó que cerrar con confianza es fundamental.

“Eso lo hemos visto en torneos donde no hemos quedado líderes en la general, pero llegamos con confianza a las fases finales y eso ayuda. El equipo puede jugar mejor, está para más y la línea ascendente es positiva”, resaltó el jerarca saprissista.

Para Juan Carlos Rojas, las cosas se hacen bien en el club y eso lo confirma el apoyo de los aficionados, quienes por lo general acuden en buena cantidad a los partidos del equipo. Para Rojas, los seguidores confían en la institución, en el proyecto y en los logros, como el tricampeonato. El presidente tibaseño señaló que, a nivel general, la gente está contenta.