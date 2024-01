Mariano Torres salió bien librado de denuncia de Alajuelense y Freddy Góndola por insultos racistas

Mariano Torres no tendrá ningún castigo después de la denuncia presentada por Alajuelense y Freddy Góndola en su contra. Según el Tribunal Disciplinario, no se pueden acreditar los supuestos insultos racistas. (Rafael Pacheco Granados)

La Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer la resolución del Tribunal Disciplinario con respecto a la denuncia presentada por la Liga Deportiva Alajuelense en contra del jugador Mariano Torres, por unos supuestos insultos racistas proferidos por el capitán morado contra Freddy Góndola, en la final del Torneo de Copa que se efectuó el 18 de noviembre, en el Estadio Nacional.

“Luego de la audiencia de evacuación de pruebas y conclusiones del 22 de enero y el análisis exhaustivo de toda la prueba presentada por ambas partes, el Tribunal decide de manera unánime, rechazar en todos los extremos la denuncia presentada por Alajuelense ya que no se acreditaron los supuestos insultos racistas”, versa en el comunicado oficial.

Ahí mismo se detalla que la resolución se puede apelar en los siguientes tres días en los términos establecidos en los artículos 89 y siguientes del reglamento disciplinario.

La audiencia se efectuó el lunes anterior en el Colegio de Abogados. Ahí se presentó Mariano Torres junto al representante legal de Saprissa, Fausto González.

El argentino brindó su declaración y negó los cargos, argumentando que lo único que le dijo al ahora exfutbolista de Alajuelense es que se apurara después de esa anotación.

Por parte de la Liga acudió el integrante de la comisión legal, Aquiles Mata. Sin embargo, algo fundamental en este caso era conocer la versión oficial del propio Freddy Góndola.

Sin embargo, a pesar de que hicieron múltiples intentos, el futbolista panameño no se conectó en el enlace de Zoom para estar presente en la audiencia de manera virtual.

El extremo canalero que ahora milita en el fútbol de Israel expresó después que estaba muy cansado después del viaje a Europa de un día muy intenso en su nuevo club, por lo que se quedó dormido.

En el informe arbitral de la final del Torneo de Copa se lee: “Al minuto 74 el jugador del equipo Asociación Liga Deportiva Alajuelense #99 Freddy Góndola Smith denuncia al árbitro que el jugador del Deportivo Saprissa #20 Mariano Torres le dijo ‘negro cagón’. Esto no pudo ser constatado por el cuarteto arbitral, ante esta situación se activa el protocolo correspondiente en conjunto con el comisario del partido Diego Vargas, dando un aviso por los alto parlantes de ‘No al Racismo’”.

Recién terminado el partido con la victoria de Alajuelense por 2 a 0 contra Saprissa en esa final copera, Freddy Góndola hizo la denuncia pública: “Negro mono, no me puede decir”.

Minutos después, el periodista Ricardo Cordero, de Teletica Radio, le preguntó a Mariano Torres sobre la situación y respondió: “¿Sabés las cosas que me dicen a mí adentro de la cancha? Y yo no digo nada. Ya me pasó en otro momento, y cuando fuimos a declarar no dijeron nada. ¿Sabés las cosas que me dicen a mí? Nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega”.

En la audiencia, la Liga llevó a Álvaro Ramos, quien aseguró que al hacer la lectura de labios, la versión de Góndola es real. Sin embargo, Saprissa argumentó que era imposible leer lo que Mariano Torres dice en ese instante captado por las tomas televisivas.

Era un caso de palabra contra palabra, pero al final, el Tribunal Disciplinario no contó con la versión de quien se sentía afectado. Y sin duda, eso inclinó la balanza para el veredicto.