¿Qué pasó en la audiencia por la denuncia de racismo de Freddy Góndola contra Mariano Torres?

Mariano Torres estuvo poco más de dos horas con treinta minutos en la audiencia convocada por el Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, a raíz de la denuncia planteada por el exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Freddy Góndola.

El panameño acusó al capitán de Saprissa de proferirle palabras racistas, en la final del Torneo de Copa que se disputó el pasado 18 de noviembre en el Estadio Nacional y en donde la Liga se dejó ese cetro.

La intención del Tribunal era escuchar a todas las partes involucradas. El volante de la ‘S’ presentó su declaración defendiéndose de la acusación; mientras que Freddy Góndola no se conectó vía Zoom, como estaba contemplado, en vista de que se encuentra en Europa para integrarse a su nuevo club.

En el informe arbitral de la final del Torneo de Copa se lee: “Al minuto 74 el jugador del equipo Asociación Liga Deportiva Alajuelense #99 Freddy Góndola Smith denuncia al árbitro que el jugador del Deportivo Saprissa #20 Mariano Torres le dijo ‘negro cagón’. Esto no pudo ser constatado por el cuarteto arbitral, ante esta situación se activa el protocolo correspondiente en conjunto con el comisario del partido Diego Vargas, dando un aviso por los alto parlantes de ‘No al Racismo’”.

Recién terminado el partido con la victoria de Alajuelense por 2 a 0 contra Saprissa en esa final copera, Freddy Góndola hizo la denuncia pública: “Negro mono, no me puede decir”.

Minutos después, el periodista Ricardo Cordero, de Teletica Radio, le preguntó a Mariano Torres sobre la situación y respondió: “¿Sabés las cosas que me dicen a mí adentro de la cancha? Y yo no digo nada. Ya me pasó en otro momento, y cuando fuimos a declarar no dijeron nada. ¿Sabés las cosas que me dicen a mí? Nunca digo nada porque soy jugador de fútbol y entiendo cómo se juega”.

Al concluir la audiencia, el capitán morado salió muy rápido del Colegio de Abogados, en Zapote, esquivando a los medios de comunicación y simplemente dio a entender que no daría declaraciones.

Quien sí lo hizo fue el integrante de la Comisión Legal de Alajuelense, Aquiles Mata.

“Quedamos muy satisfechos, porque pese a que no pudo estar Freddy Góndola vía Zoom como pensamos que podría darse, se dio el tiempo necesario hasta la conclusión de la audiencia, pero estaba la denuncia interpuesta, claramente expuestos los hechos”, expresó Aquiles Mata.

Para él, el Tribunal tiene claro que hay pruebas suficientes para resolver, a favor o en contra y admitió que hubiese sido importante que el exfutbolista de la Liga se conectara, porque considera que habría aclarado otros conceptos más.

“Queda esa sensación de que él no tenía interés, pero el Tribunal tiene la capacidad necesaria para interpretar los hechos expuestos, la prueba audiovisual, la prueba testimonial y lo que contestó Mariano en al audiencia, que son elementos que ayudan a concluir que efectivamente hubo una frase racista en contra del señor Góndola”, subrayó Aquiles Mata.

Contó que durante la audiencia, él le preguntó a Mariano Torres qué le manifestó al panameño en ese momento, después de que había convertido el primer gol en ese clásico, porque en las tomas televisivas de FUTV se evidencia que algo pronunció.

Aquiles Mata contó que al proceder con la lectura de labios, Álvaro Ramos da fe de que las palabras racistas existieron en contra de Freddy Góndola. (Fanny Tayver Marín)

“Expresó que le dijo que se apurara. Pero cuando se le pregunta al perito si eso es lo que se puede interpretar, dice que no es posible, por la forma en la que se leen los labios”.

La Liga llevó como testigo a Álvaro Ramos, quien aprendió a leer los labios para comunicarse, por lo que en el club manudo aseguran que merece toda la credibilidad y que él acredita que efectivamente hubo frases ofensivas en contra de Góndola.

“Cuenta con un gran conocimiento don Álvaro y pese a que no es un perito titulado, que es lo que Saprissa está tratando de desvirtuar, él tiene la capacidad intelectual y el conocimiento necesario para afirmar lo que él aprecia en ese video y que sí se dijo lo que denunció Góndola”, destacó Aquiles Mata.

Al consultársele si Álvaro Ramos tiene alguna afinidad con Alajuelense, el abogado rojinegro apuntó que ese es un tema que dejó claro en la audiencia.

“Dijo que si tuviera alguna afinidad sería a favor del Deportivo Saprissa, porque sus antecedentes son saprissistas, pero que lo hace porque la Universidad de Costa Rica le pidió que fuera a declarar y él no tiene ninguna afinidad, ha sido muy objetivo en su manifestación”, citó.

Añadió que lo contrario ocurre con pruebas testimoniales que ofreció Saprissa, que fue una persona que aportó un documento y no llegó (Jens Brandes), así que no pudieron interrogarlo.

“En el documento dijo que no tenía ninguna afinidad y se demostró con prueba documental que sí tiene afinidad al Deportivo Saprissa, igual sucede con el señor que vino a declarar (Jorge González Pinto), que no es perito experto en materia, sino que viene a tratar de desvirtuar a don Álvaro.

”Y decir que la pericia no cumple con los elementos formales de una pericia, lo cual es un poquito risorio, porque si él no tiene capacidad para venir a interpretar una lectura de labios, no puede venir a decir que don Álvaro está faltando o no a la verdad”, relató Mata.

En un principio, por parte del Saprissa nadie se iba a referir a la audiencia. Mariano Torres se marchó y el representante legal, Fausto González, se fue a su carro. Primero dijo que no iba a hablar, pero terminó respondiendo consultas.

“Vamos a esperar la resolución, nos preparamos lo mejor posible siempre para todo porque creemos que somos una institución seria y eso le da seriedad al fútbol y no nos gusta que estén sucediendo este tipo de cosas”, apuntó Fausto González, quien aseguró que el perito de ellos, Jorge González Pinto, fue muy puntual y muy certero, no tanto así el de la Liga.

Fausto González considera que Mariano Torres saldrá bien librado y cree que lo más prudente es que este caso se resuelva lo más pronto posible. (Fanny Tayver Marín)

“Especialmente porque hay un tema muy técnico que hay que aclarar. Don Álvaro Ramos no es un perito judicial, ni acreditado, ni tiene esa especialización en cuanto a eso en un tema científico y en un tema de docencia, nuestro perito sí”, agregó.

Según Fausto González, en su declaración, Mariano Torres dijo “que nunca existió nada de lo que se ha hablado muchas veces en los medios”.

Ni Alajuelense ni Saprissa presentaron a ninguno de los futbolistas que estaban cerca como testigos.

Fausto González cree que la resolución debe entregarse lo más pronto posible para que la atención se centre en disfrutar del desarrollo del campeonato.

Aquiles Mata y Fausto González creen que sería lógico que el Tribunal Disciplinario resuelva pronto este caso por la denuncia de Freddy Góndola contra Mariano Torres. (Fanny Tayver Marín)

Mientras que Aquiles Mata coincidió con eso, pues cree que este tema debería resolverse cuanto antes.

“Hay prueba contundente, con el video del partido y las mismas frases que dijo Mariano al final de ese juego, porque ahora viene a decir que lo que le dijo a Góndola es que se apurara, toda una fábula”, citó el abogado de la Liga.

También cree lógico que las dos partes salieran de la audiencia creyendo que tienen todo a su favor.

“Creo que ocho o 15 días puede ser el tiempo prudencial, porque el Tribunal tiene que analizar toda la prueba existente, que en este caso es un poquito abundante”, opinó.