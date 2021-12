Mariano Torres le resta importancia a un mal aquejado por Saprissa

Mariano Torres afirma que entre Saprissa, Herediano, Alajuelense y Santos no hay favoritos. (Rafael Pacheco Granados)

Saprissa recibirá este miércoles a Herediano, a las 8 p. m., en el juego de ida de la semifinal y este partido pareciera ser muy importante para los morados, si se toma en cuenta que hay un mal que los aquejó durante toda la fase regular y que no lograron solventar.

De los 34 puntos que los morados hicieron a lo largo de 22 fechas, fueron apenas ocho los que sumaron como visitantes y esta serie contra los florenses la cerrarán en estadio ajeno.

Es decir, en once presentaciones fuera de la Cueva, Saprissa solo sumó una victoria, empató cinco partidos y perdió cinco, para un rendimiento del 24,24% en patio ajeno.

¿Ganar de visita es la gran tarea pendiente? “Eso sí, en el torneo fue una espina que nos quedó, pero como dije recién, ahora son partidos de ida y vuelta en los que hay que ser muy inteligentes y que por momentos si ganás de local tenés que empatar de visitante y con eso te alcanza, pero cuando estamos en una institución tan grande como esta, hay que salir a ganar en cualquier cancha”, respondió Mariano Torres.

Sin embargo, que esta serie se abra en Tibás le agrada al mediocampista argentino a quien Saprissa esperará hasta el último minuto, porque viene arrastrando una molestia.

“Para nosotros jugar en casa siempre lo tomamos como una ventaja, más que hoy en día está nuestro público, es una ventaja enorme. Golpear primero es importante y lo vamos a intentar hacer este miércoles, pero no hay que volverse locos si no lo conseguimos, sabemos que no se nos han dado los resultados como visitantes, pero en estas instancias es totalmente otra cosa”, apuntó el argentino.

Dijo que en el Saprissa lo han repetido varias veces porque es su sentir y es que después de las 22 fechas empieza un torneo diferente.

“Varias veces se ha dado que el que entra cuarto sale campeón, por eso digo que es un torneo diferente y afrontarlo como se merece. En mi caso estoy bien, estoy entrenando y vamos a hacer lo posible para poder estar”.

Torres dijo que el favoritismo es de los cuatro equipos que siguen en la lucha por el título.

“Por algo llegaron a esta instancia y creo que todos merecidamente están en ese lugar, tanto Heredia, Santos, la Liga y nosotros, pero ahora como dije recién, empieza un torneo diferente, en el que cualquier detalle te puede cambiar la historia y nosotros nos estamos preparando de la mejor manera para poder conseguir esa gran final”.

El torneo no fue tan sencillo para los morados y esta vez se ameritó el criterio de gol diferencia para que entraran a semifinales, pues Cartaginés quedó fuera con la misma cantidad de puntos que los tibaseños.

“Lo hemos demostrado, como en el torneo pasado, que entramos de cuartos, el formato hoy es diferente y el primer lugar ahora te asegura una gran final que la vez pasada no y vamos a tener que hacer un esfuerzo doble para poder conseguir una gran final”.

Para este miércoles, Mariano Torres afirma que vislumbra un partido intenso y sumamente duro, como suelen ser siempre los choques entre morados y florenses.

“Sabemos cuáles son sus fortalezas y sus debilidades y vamos a tener que estar muy atentos para contrarrestar esas fortalezas que ellos tienen y poder inquietarlos y golpearlos en nuestra cancha este miércoles”.

Con mucha sinceridad, Torres señala que este torneo ha sido muy duro para él, con una seguidilla de partidos consecutivos.

“Me ha tocado jugar bastantes minutos y también tengo claro que el cuerpo en algún momento refleja todo eso. Voy a intentar al máximo intentar poder estar en estos partidos, no tengo duda que lo voy a intentar”.

Lo que si dejó claro es que Saprissa hará todo lo posible por tomar ventaja este miércoles.

“Siempre es importante, en el fútbol si sos inteligente y marcás el primer gol tenés una gran ventaja, que al tratar de controlar el partido te da mucha tranquilidad, confianza y vamos a intentarlo hacer”.