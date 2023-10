Marco Ureña se olvida de su calvario y pretende saldar su deuda

Ni en las peores pesadillas de Marco Ureña aparecían imágenes tan desafortunadas como las que finalmente se convirtieron en su realidad en Cartaginés: múltiples lesiones, mínima participación con el equipo y aporte casi nulo en cancha.

Marco Ureña tiene la confianza del técnico Paulo César Wanchope en el Cartaginés. El delantero de 33 años tiene contrato hasta el 2025 y espera finalmente contar con regularidad. (Rafael Pacheco Granados)

La suerte, no hay otra manera de interpretarlo, no ha estado del lado de un futbolista que llegó como un fichaje bomba a mediados de julio del 2022, pero no ha disputado ni el 20% de los minutos posibles. Sin embargo, el calvario parece haber quedado en el olvido para Ureña.

Marco tiene tres partidos al hilo de estar en el banquillo e ingresar de cambio. Las dolencias parecen haber acabado y no solo habla con mucho positivismo, sino que transmite sus deseo por tener una revancha, compensar a los aficionados y hasta los dirigentes que confiaron en él.

“He tenido una carrera muy competitiva, de muchos retos, de siempre querer estar a la altura. Me tocó tener un parón en Cartaginés, es algo que no había vivido, pero me pasó en una edad en la que sé lo que debo de hacer. Tengo claro cómo se recuperan aquellos que realmente lo desean, porque a los débiles de mente les cuesta más”, dijo el atacante tras en juego ante Grecia.

Ureña no dio espacio a lamentarse, tampoco buscó culpables por sus infortunios. Es más, señaló que nunca se derrumbó, pese a que la última lesión en el tendón de Aquiles fue seria y le cortó todo el trabajo que había acumulado en la pretemporada.

El oriundo de Palmichal de Acosta estaba listo para iniciar el Torneo de Apertura 2023 con los brumosos, pero una vez más, su progreso se detuvo abruptamente y hasta se llegó a dudar de si tendría acción en este semestre. Fue hasta la fecha 12, ante Guanacasteca, que reapareció.

Frente a la ADG acumuló ocho minutos, luego sumó dos más en la Copa Centroamericana contra Alajuelense y frente a los griegos tuvo 19 minutos. El delantero dice estar al 80% y lo que necesita es ritmo para demostrar que aún puede y tiene más que dar.

“Voy como 18 partidos atrás que mis compañeros, no es fácil, pero sé cómo manejarlo... La afición ha sido maravillosa conmigo desde que llegué al Cartaginés y sé que me están esperando. Estoy ansioso de estar en la cancha dándoles alegrías. Estoy muy positivo, siempre he sido así y para lo que me necesiten, acá estoy”.

Marco Ureña lejos de lo que esperaba Cartaginés

Cartaginés pretendía armar una delantera de lujo, con Marcel Hernández, Jeikel Venegas, Allen Guevara y Marco Ureña. Sin embargo, por todos es conocido que las lesiones de Ureña cortaron toda posibilidad de que esto se diera, hasta ahora.

Cuesta creer que Ureña apenas tiene 23 partidos con los brumosos, de 59 posibles. Incluso, llama más la atención que Marco únicamente acumula ocho juegos como titular.

Si valoramos su aporte en minutos, es crítico: disputó 887 de 5310 posibles, lo que se traduce en un 17%. Mientras que en lo que respecta a goles, tiene uno en campeonato nacional y uno más en Torneo de Copa.

El atacante defendió que siempre ha sido muy profesional, se cuida en la alimentación, con trabajos de gimnasio y llevando una vida ordenada. No obstante, las lesiones han sido una plaga para él en el último año y tres meses con los brumosos.

El futbolista de 33 años simplemente espera que las dolencias le den una tregua y finalmente logre lo que desea. Ureña recalcó que aún le queda mucho por dar y como su contrato termina hasta el 2025, quiere retribuir la confianza y la paciencia que le han tenido.

“Los minutos que me den, los voy a aprovechar. Estoy muy agradecido con Dios y muy feliz de volver. Quiero disfrutar, que el fútbol es muy bonito”.